https://ru.sputnik.md/20210720/moldova-bolshe-ne-budet-polzovatsya-slepym-doveriem-zapada-35577448.html

Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада

Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада

Политолог рассказал, от чего именно будет зависеть поддержка новой власти Молдовы европейскими структурами. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T09:00+0300

2021-07-20T09:00+0300

2021-07-20T18:28+0300

запад

молдова

новости

радио

утро на sputnik’e

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/14/42593175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40ef4d29263308f7cc2f471ba2ab109e.jpg

Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада

Есть ли у Запада возможность контролировать новую конфигурацию молдавской власти и воспрепятствовать ее сползанию в ту самую коррупцию, борцами с которой они себя объявили? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Анатолий Цэрану."Существует максима: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. У Запада есть существенные возможности и рычаги влияния на ситуацию и атмосферу в молдавском обществе. В начале десятых годов Запад проигнорировал эти возможности. Теперь они не повторят этой ошибки", – сказал эксперт.Денежная поддержка будет зависеть исключительно от реальности проводимых реформ, отметил политолог.Пришло время прагматичных подходов и это вполне логично, утверждает аналитик."Запад трудно обвинить в отсутствии логики и рациональных подходов. Я думаю, что на этот раз Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием, как это было лет 10 назад", – резюмировал собеседник.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

запад

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

аудио, запад, молдова, новости, утро на sputnik’e