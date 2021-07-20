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Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада
Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада
Политолог рассказал, от чего именно будет зависеть поддержка новой власти Молдовы европейскими структурами. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T09:00+0300
2021-07-20T09:00+0300
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Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада
Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада
Есть ли у Запада возможность контролировать новую конфигурацию молдавской власти и воспрепятствовать ее сползанию в ту самую коррупцию, борцами с которой они себя объявили? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Анатолий Цэрану."Существует максима: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. У Запада есть существенные возможности и рычаги влияния на ситуацию и атмосферу в молдавском обществе. В начале десятых годов Запад проигнорировал эти возможности. Теперь они не повторят этой ошибки", – сказал эксперт.Денежная поддержка будет зависеть исключительно от реальности проводимых реформ, отметил политолог.Пришло время прагматичных подходов и это вполне логично, утверждает аналитик."Запад трудно обвинить в отсутствии логики и рациональных подходов. Я думаю, что на этот раз Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием, как это было лет 10 назад", – резюмировал собеседник.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Сергей Цуркану
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Цэрану: Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием Запада
09:00 20.07.2021 (обновлено: 18:28 20.07.2021)
Политолог рассказал, от чего именно будет зависеть поддержка новой власти Молдовы европейскими структурами.
Есть ли у Запада возможность контролировать новую конфигурацию молдавской власти и воспрепятствовать ее сползанию в ту самую коррупцию, борцами с которой они себя объявили? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
ответил политолог Анатолий Цэрану.
"Существует максима: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. У Запада есть существенные возможности и рычаги влияния на ситуацию и атмосферу в молдавском обществе. В начале десятых годов Запад проигнорировал эти возможности. Теперь они не повторят этой ошибки", – сказал эксперт.
Денежная поддержка будет зависеть исключительно от реальности проводимых реформ, отметил политолог.
"Финансирование Западом будет обусловлено соответствующим прогрессом в той части, которая называется реформированием молдавского общества", – с уверенностью отметил Цэрану.
Пришло время прагматичных подходов и это вполне логично, утверждает аналитик.
"Запад трудно обвинить в отсутствии логики и рациональных подходов. Я думаю, что на этот раз Молдова больше не будет пользоваться слепым доверием, как это было лет 10 назад", – резюмировал собеседник.
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