https://ru.sputnik.md/20210720/mozhet-li-pas-izbavit-moldovu-ot-khronicheskoy-kleptokratii-35586041.html
Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии
Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические задачи, стоящие перед властями Молдовы, и исследуем скандал в кишиневской гимназии... 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T08:30+0300
2021-07-20T08:30+0300
2021-07-20T16:54+0300
коррупция
pas
молдова
в молдове
общество
live
новости
утро на sputnik’e
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/14/35586429_0:149:3073:1877_1920x0_80_0_0_95b717dc5aa8fbbd8ca7f33b11755717.jpg
Может ли новая власть и будущее правительство излечить Молдову от множества хронических болезней: коррупции, клептократии, кумовства и двойных стандартов? Ждут ли нас громкие расследования и "посадки"?А также – что стряслось с кишиневской гимназией №86 и почему в понедельник примару Кишинева там было непросто?Обо всем этом в беседе с экономистом Татьяной Ларюшиной и в репортаже из гимназии №86.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/14/35586429_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5a6e0e69823026a4d0353d55031602b3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
коррупция, pas, молдова, в молдове, live, новости, утро на sputnik’e
Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии
08:30 20.07.2021 (обновлено: 16:54 20.07.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические задачи, стоящие перед властями Молдовы, и исследуем скандал в кишиневской гимназии №86.
Может ли новая власть и будущее правительство излечить Молдову от множества хронических болезней: коррупции, клептократии, кумовства и двойных стандартов? Ждут ли нас громкие расследования и "посадки"?
А также – что стряслось с кишиневской гимназией №86 и почему в понедельник примару Кишинева там было непросто?
Обо всем этом в беседе с экономистом Татьяной Ларюшиной и в репортаже из гимназии №86.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova