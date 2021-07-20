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Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии
Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические задачи, стоящие перед властями Молдовы, и исследуем скандал в кишиневской гимназии... 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T08:30+0300
2021-07-20T16:54+0300
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Может ли новая власть и будущее правительство излечить Молдову от множества хронических болезней: коррупции, клептократии, кумовства и двойных стандартов? Ждут ли нас громкие расследования и "посадки"?А также – что стряслось с кишиневской гимназией №86 и почему в понедельник примару Кишинева там было непросто?Обо всем этом в беседе с экономистом Татьяной Ларюшиной и в репортаже из гимназии №86.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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коррупция, pas, молдова, в молдове, live, новости, утро на sputnik’e

Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии

08:30 20.07.2021 (обновлено: 16:54 20.07.2021)
237
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические задачи, стоящие перед властями Молдовы, и исследуем скандал в кишиневской гимназии №86.
Может ли новая власть и будущее правительство излечить Молдову от множества хронических болезней: коррупции, клептократии, кумовства и двойных стандартов? Ждут ли нас громкие расследования и "посадки"?
А также – что стряслось с кишиневской гимназией №86 и почему в понедельник примару Кишинева там было непросто?
Обо всем этом в беседе с экономистом Татьяной Ларюшиной и в репортаже из гимназии №86.
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