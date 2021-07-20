https://ru.sputnik.md/20210720/mozhet-li-pas-izbavit-moldovu-ot-khronicheskoy-kleptokratii-35586041.html

Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии

Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические задачи, стоящие перед властями Молдовы, и исследуем скандал в кишиневской гимназии... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T08:30+0300

2021-07-20T08:30+0300

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Может ли новая власть и будущее правительство излечить Молдову от множества хронических болезней: коррупции, клептократии, кумовства и двойных стандартов? Ждут ли нас громкие расследования и "посадки"?А также – что стряслось с кишиневской гимназией №86 и почему в понедельник примару Кишинева там было непросто?Обо всем этом в беседе с экономистом Татьяной Ларюшиной и в репортаже из гимназии №86.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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коррупция, pas, молдова, в молдове, live, новости, утро на sputnik’e