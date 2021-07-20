https://ru.sputnik.md/20210720/novye-podrobnosti-zelenochnogo-skandala-chto-otvetil-cavcaliuc-Genprokurature-35590537.html

Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре

Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре

Прокуратура Сынжерейского района объявила Кавкалюка в розыск, а политик рассказал, где он находится и что намерен делать. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T13:15+0300

2021-07-20T13:15+0300

2021-07-20T15:28+0300

прокуратура

георге кавкалюк

политика

общество

в молдове

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1200/59/12005905_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_05e0c4203ef5f552617ba294b90fc708.jpg

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Лидер партии "Строим Европу дома" (PACE), экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк заявил, что возвращается домой вместе с семьей после отдыха и от правосудия не уклоняется.Прокуратура Сынжерейского района 20 июля объявила Кавкалюка в розыск. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре."Я не скрывался и не скрываюсь, в данный момент нахожусь вместе с семьей и направляюсь домой. Потребовал отвода прокуроров, с которыми у меня есть конфликт интересов и которые не гарантируют справедливое разбирательство", – написал Кавкалюк на своей странице в Facebook.Как сообщил политик, он официально проинформировал Генеральную прокуратуру и прокуратуру Сынжерей, что его адвокаты официально находятся в ежегодном отпуске, а сам он и его семья также находятся на отдыхе.Кавкалюк считает, что "невооруженным глазом видно, что поспешность, очевидные злоупотребления по делу с зеленкой, оформленные на заказ, направлены на отвлечение внимания от серьезных проблем, которые есть в прокуратуре", а также на то, чтобы очистить имидж структуры от затягивания многих громких дел — "кражи миллиарда", "ландромата" и других.Бывший замглавы Генерального инспектората полиции МВД назвал "зеленочный скандал" делом "на два бана".Политик также сообщил, что если не добьется справедливости в национальных правовых институтах, то обратится в международные.Инцидент с зеленкойНапомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих"."Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210720/prokuratura-obyavila-cavcaliuc-v-rozysk-35586985.html

https://ru.sputnik.md/20210716/cavcaliuc-prinuditelno-dostavyat-na-dopros-po-delu-zelenochnykh-khuliganov-35545818.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

прокуратура, георге кавкалюк, в молдове, новости