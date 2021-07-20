https://ru.sputnik.md/20210720/novye-podrobnosti-zelenochnogo-skandala-chto-otvetil-cavcaliuc-Genprokurature-35590537.html
Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре
Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре
Прокуратура Сынжерейского района объявила Кавкалюка в розыск, а политик рассказал, где он находится и что намерен делать. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T13:15+0300
2021-07-20T13:15+0300
2021-07-20T15:28+0300
прокуратура
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Лидер партии "Строим Европу дома" (PACE), экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк заявил, что возвращается домой вместе с семьей после отдыха и от правосудия не уклоняется.Прокуратура Сынжерейского района 20 июля объявила Кавкалюка в розыск. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре."Я не скрывался и не скрываюсь, в данный момент нахожусь вместе с семьей и направляюсь домой. Потребовал отвода прокуроров, с которыми у меня есть конфликт интересов и которые не гарантируют справедливое разбирательство", – написал Кавкалюк на своей странице в Facebook.Как сообщил политик, он официально проинформировал Генеральную прокуратуру и прокуратуру Сынжерей, что его адвокаты официально находятся в ежегодном отпуске, а сам он и его семья также находятся на отдыхе.Кавкалюк считает, что "невооруженным глазом видно, что поспешность, очевидные злоупотребления по делу с зеленкой, оформленные на заказ, направлены на отвлечение внимания от серьезных проблем, которые есть в прокуратуре", а также на то, чтобы очистить имидж структуры от затягивания многих громких дел — "кражи миллиарда", "ландромата" и других.Бывший замглавы Генерального инспектората полиции МВД назвал "зеленочный скандал" делом "на два бана".Политик также сообщил, что если не добьется справедливости в национальных правовых институтах, то обратится в международные.Инцидент с зеленкойНапомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих"."Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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прокуратура, георге кавкалюк, в молдове, новости
Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре
13:15 20.07.2021 (обновлено: 15:28 20.07.2021)
Прокуратура Сынжерейского района объявила Кавкалюка в розыск, а политик рассказал, где он находится и что намерен делать.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Лидер партии "Строим Европу дома" (PACE), экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк заявил, что возвращается домой вместе с семьей после отдыха и от правосудия не уклоняется.
Прокуратура Сынжерейского района 20 июля объявила Кавкалюка в розыск. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре.
"Я не скрывался и не скрываюсь, в данный момент нахожусь вместе с семьей и направляюсь домой. Потребовал отвода прокуроров, с которыми у меня есть конфликт интересов и которые не гарантируют справедливое разбирательство", – написал Кавкалюк на своей странице в Facebook.
Как сообщил политик, он официально проинформировал Генеральную прокуратуру и прокуратуру Сынжерей, что его адвокаты официально находятся в ежегодном отпуске, а сам он и его семья также находятся на отдыхе.
Кавкалюк считает, что "невооруженным глазом видно, что поспешность, очевидные злоупотребления по делу с зеленкой, оформленные на заказ, направлены на отвлечение внимания от серьезных проблем, которые есть в прокуратуре", а также на то, чтобы очистить имидж структуры от затягивания многих громких дел — "кражи миллиарда", "ландромата" и других.
Бывший замглавы Генерального инспектората полиции МВД назвал "зеленочный скандал" делом "на два бана".
"Повторяю, с возвращением моих адвокатов из отпуска и с отводом прокуроров, которые инициировали и ведут это дело, я буду защищать свою честь и достоинство, доказывая свою невиновность в ходе справедливого разбирательства", – отметил Кавкалюк.
Политик также сообщил, что если не добьется справедливости в национальных правовых институтах, то обратится в международные.
Инцидент с зеленкой
Напомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.
Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.
Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".
"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.
Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.
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