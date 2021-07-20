https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html

Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат

Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат

Последнее решение спецкомиссии гласит, что к 1 сентября 70% сотрудников всех учреждений и предприятий должны быть вакцинированы. Что об этом думает народный... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T07:30+0300

2021-07-20T07:30+0300

2021-07-21T11:14+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Вакцинация не обязательная и не может таковой быть. Каждый человек вправе решать прививаться ему от коронавируса или нет, заявила корреспонденту Sputnik Молдова народный адвокат Майя Бэнэреску.По мнению Бэнэреску, это будет так даже в условиях того, что Национальная комиссия общественного здравоохранения прописала в своем решении от 17 июля обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.Как подчеркнула Бэнэреску, любой работодатель заинтересован в том, чтобы у него были здоровые работники, не являющиеся источниками инфекции для коллег. В этой ситуации, как подчеркнула Бэнэреску, вакцинацию проводить не следует, но правильно сообщая об ее пользе и о рисках, которым подвергаются невакцинированные люди, работодатель может убедить сотрудников получить вакцину."Сотрудники, особенно те, кто постоянно контактирует с другими людьми, такими, как учителя, работники магазинов или те, кто находится в общественном транспорте, должны быть вакцинированы в первую очередь для их здоровья", - пояснила Бэнэреску.Омбудсмен также считает, что не исключено, что в некоторых компаниях или учреждениях может оказываться давление на сотрудников с целью их вакцинации. В таких ситуациях работник имеет право подать апелляцию на основе Трудового кодекса, чтобы защитить свое рабочее место.Назван максимально возможный перерыв между дозами вакцины>>>По словам омбудсмена, решение комиссии здравоохранения является обязательным до тех пор, пока оно не нарушает права человека, в то же время решение не может противоречить нормам трудового законодательства.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210716/v-kishineve--zelenyy-kod-covid-opasnosti-kakie-ogranicheniya-ostalis--35538641.html

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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молдова, вакцинация, в молдове, новости