https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат
Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат
Последнее решение спецкомиссии гласит, что к 1 сентября 70% сотрудников всех учреждений и предприятий должны быть вакцинированы. Что об этом думает народный... 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T07:30+0300
2021-07-20T07:30+0300
2021-07-21T11:14+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Вакцинация не обязательная и не может таковой быть. Каждый человек вправе решать прививаться ему от коронавируса или нет, заявила корреспонденту Sputnik Молдова народный адвокат Майя Бэнэреску.По мнению Бэнэреску, это будет так даже в условиях того, что Национальная комиссия общественного здравоохранения прописала в своем решении от 17 июля обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.Как подчеркнула Бэнэреску, любой работодатель заинтересован в том, чтобы у него были здоровые работники, не являющиеся источниками инфекции для коллег. В этой ситуации, как подчеркнула Бэнэреску, вакцинацию проводить не следует, но правильно сообщая об ее пользе и о рисках, которым подвергаются невакцинированные люди, работодатель может убедить сотрудников получить вакцину."Сотрудники, особенно те, кто постоянно контактирует с другими людьми, такими, как учителя, работники магазинов или те, кто находится в общественном транспорте, должны быть вакцинированы в первую очередь для их здоровья", - пояснила Бэнэреску.Омбудсмен также считает, что не исключено, что в некоторых компаниях или учреждениях может оказываться давление на сотрудников с целью их вакцинации. В таких ситуациях работник имеет право подать апелляцию на основе Трудового кодекса, чтобы защитить свое рабочее место.Назван максимально возможный перерыв между дозами вакцины>>>По словам омбудсмена, решение комиссии здравоохранения является обязательным до тех пор, пока оно не нарушает права человека, в то же время решение не может противоречить нормам трудового законодательства.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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молдова, вакцинация, в молдове, новости
Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат
07:30 20.07.2021 (обновлено: 11:14 21.07.2021)
Последнее решение спецкомиссии гласит, что к 1 сентября 70% сотрудников всех учреждений и предприятий должны быть вакцинированы. Что об этом думает народный адвокат, читайте в материале Sputnik Молдова.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik.
Вакцинация не обязательная и не может таковой быть. Каждый человек вправе решать прививаться ему от коронавируса или нет, заявила корреспонденту Sputnik Молдова
народный адвокат Майя Бэнэреску.
По мнению Бэнэреску, это будет так даже в условиях того, что Национальная комиссия общественного здравоохранения прописала
в своем решении от 17 июля обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.
"Решение комиссии побуждает работодателя создавать безопасные условия труда, оно не является обязательным. Сотрудники должны быть сознательны, что по закону работодатели обязаны обеспечивать эти условия. Но также согласно законодательству, к лицу, не прошедшему вакцинацию, не могут быть применены никакие санкции", - уточнила Бэнэреску.
Как подчеркнула Бэнэреску, любой работодатель заинтересован в том, чтобы у него были здоровые работники, не являющиеся источниками инфекции для коллег. В этой ситуации, как подчеркнула Бэнэреску, вакцинацию проводить не следует, но правильно сообщая об ее пользе и о рисках, которым подвергаются невакцинированные люди, работодатель может убедить сотрудников получить вакцину.
"Сотрудники, особенно те, кто постоянно контактирует с другими людьми, такими, как учителя, работники магазинов или те, кто находится в общественном транспорте, должны быть вакцинированы в первую очередь для их здоровья", - пояснила Бэнэреску.
Омбудсмен также считает, что не исключено, что в некоторых компаниях или учреждениях может оказываться давление на сотрудников с целью их вакцинации. В таких ситуациях работник имеет право подать апелляцию на основе Трудового кодекса, чтобы защитить свое рабочее место.
"Очевидно, мы можем сейчас говорить о нарушении права человека решать, вакцинироваться или нет. Но учитывая эпидемическую ситуацию и риск распространения нового коронавируса, каждый человек должен пройти иммунизацию", - сказала Бэнэреску.
По словам омбудсмена, решение комиссии здравоохранения является обязательным до тех пор, пока оно не нарушает права человека, в то же время решение не может противоречить нормам трудового законодательства.
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