https://ru.sputnik.md/20210720/operatsiya-spasateley-v-Kishineve-muzhchine-ne-dali-sovershit-samoubiystvo-35588240.html
Видео: операция спасателей в Кишиневе – мужчине не дали совершить самоубийство
Видео: операция спасателей в Кишиневе – мужчине не дали совершить самоубийство
Около получаса спасатели уговаривали мужчину отказаться от своего намерения, в итоге все завершилось благополучно. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T10:46+0300
2021-07-20T10:46+0300
2021-07-20T15:34+0300
спасатели
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происшествия
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Кишиневе 32-летний мужчина грозился совершить самоубийство, но ему не позволили этого сделать спасатели.Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в понедельник в 21.00 на улице Иона Думенюка, 14."Мужчина взобрался на девятый этаж 16-этажного дома. Он угрожал, что спрыгнет, если кто-то попытается к нему подойти. На месте начали работу три бригады спасателей," – говорится в сообщении ГИЧС.Как уточнили в инспекторате, несколько сотрудников растянули на земле воздушную подушку, другие протянули 30-метровую лестницу к мужчине."После долгих уговоров молодого человека спустили вниз. Операция длилась 30 минут", – рассказали спасатели.По данным ГИЧС, с начала года были спасены из различных опасных ситуаций 252 человека.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210713/v-shage-ot-tragedii-spasateli-vernuli-k-zhizni-malysha-na-plyazhe-v-vadul-luy-vode-35497255.html
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спасатели, самоубйство, происшествия, в молдове, новости
Видео: операция спасателей в Кишиневе – мужчине не дали совершить самоубийство
10:46 20.07.2021 (обновлено: 15:34 20.07.2021)
Около получаса спасатели уговаривали мужчину отказаться от своего намерения, в итоге все завершилось благополучно.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Кишиневе 32-летний мужчина грозился совершить самоубийство, но ему не позволили этого сделать спасатели.
Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в понедельник в 21.00 на улице Иона Думенюка, 14.
"Мужчина взобрался на девятый этаж 16-этажного дома. Он угрожал, что спрыгнет, если кто-то попытается к нему подойти. На месте начали работу три бригады спасателей," – говорится в сообщении ГИЧС.
Как уточнили в инспекторате, несколько сотрудников растянули на земле воздушную подушку, другие протянули 30-метровую лестницу к мужчине.
"После долгих уговоров молодого человека спустили вниз. Операция длилась 30 минут", – рассказали спасатели.
По данным ГИЧС, с начала года были спасены из различных опасных ситуаций 252 человека.
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