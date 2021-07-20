https://ru.sputnik.md/20210720/peredumal-ukhodit-iz-politiki-syrbu--vitse-predsedatel-partii-shor-42584724.html
Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
Похоже, что Сергей Сырбу передумал уходить из политики после того, как не попал в парламент нового созыва. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T17:15+0300
2021-07-20T17:15+0300
2021-07-20T17:49+0300
партия "шор"
сергей сырбу
выборы
илан шор
молдова
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КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Сергей Сырбу назначен на пост вице-председателя партии "Шор". Это после того, как несколько дней назад он объявил об уходе из политики.Как говорится в пресс-релизе политформирования, решение было принято председателем Иланом Шором.На днях Илан Шор отметил, что все кандидаты в депутаты, включенные в список партии "Шор" на досрочных парламентских выборах 11 июля, останутся в команде партии, которую он возглавляет.Напоминаем, что в комментарии для Sputnik Молдова депутат парламента Х созыва Сырбу рассказал, что, потеряв депутатский мандат, он, наконец, сможет завершить докторскую диссертацию и сможет посвятить себя науке. Бывший депутат не стал говорить, вернется ли он в политику, но не стал этого исключать.В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и партия "Шор" – 5,74%.Позднее в ЦИК постановили, что PAS получает 63 мандата, блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и партия "Шор" 6 мандатов.Итоги досрочных парламентских выборов должны утвердить в Конституционном суде 23 июля.
https://ru.sputnik.md/20210717/sergej-syrbu-ne-popal-v-parlament-i-hochet-stat-doktorom-nauk-35562100.html
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партия "шор", сергей сырбу, выборы, илан шор, молдова
Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
17:15 20.07.2021 (обновлено: 17:49 20.07.2021)
Похоже, что Сергей Сырбу передумал уходить из политики после того, как не попал в парламент нового созыва.
КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Сергей Сырбу назначен на пост вице-председателя партии "Шор". Это после того, как несколько дней назад он объявил об уходе из политики.
Как говорится в пресс-релизе политформирования, решение было принято председателем Иланом Шором.
"Решение назначить Сергея Сырбу вице-председателем было принято по закону 294 от 21.12.2007 о политических партиях и на основе статьи 35 устава политформирования. Сырбу должен взять на себя ответственность за юридические и законодательные вопросы. Решение должно быть утверждено Национальным политическим советом партии, который в ближайшее время соберется", - говорится в коммюнике партии.
На днях Илан Шор отметил, что все кандидаты в депутаты, включенные в список партии "Шор" на досрочных парламентских выборах 11 июля, останутся в команде партии, которую он возглавляет.
Напоминаем, что в комментарии для Sputnik Молдова
депутат парламента Х созыва Сырбу рассказал, что, потеряв депутатский мандат, он, наконец, сможет завершить докторскую диссертацию и сможет посвятить себя науке. Бывший депутат не стал говорить, вернется ли он в политику, но не стал этого исключать.
"Я не хочу сейчас ничего говорить. Никогда не знаешь точно. Возможно, я остановлюсь на сегменте гражданского общества, но пока рано говорить. Теперь пришли новые люди. Желаем им успехов, а мы обязательно найдем себе место в этой жизни", - заявил тогда Сырбу.
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и партия "Шор" – 5,74%.
Позднее в ЦИК постановили
, что PAS получает 63 мандата, блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и партия "Шор" 6 мандатов.
Итоги досрочных парламентских выборов должны утвердить
в Конституционном суде 23 июля.