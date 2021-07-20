https://ru.sputnik.md/20210720/peredumal-ukhodit-iz-politiki-syrbu--vitse-predsedatel-partii-shor-42584724.html

Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"

Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"

Похоже, что Сергей Сырбу передумал уходить из политики после того, как не попал в парламент нового созыва. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T17:15+0300

2021-07-20T17:15+0300

2021-07-20T17:49+0300

партия "шор"

сергей сырбу

выборы

илан шор

молдова

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КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Сергей Сырбу назначен на пост вице-председателя партии "Шор". Это после того, как несколько дней назад он объявил об уходе из политики.Как говорится в пресс-релизе политформирования, решение было принято председателем Иланом Шором.На днях Илан Шор отметил, что все кандидаты в депутаты, включенные в список партии "Шор" на досрочных парламентских выборах 11 июля, останутся в команде партии, которую он возглавляет.Напоминаем, что в комментарии для Sputnik Молдова депутат парламента Х созыва Сырбу рассказал, что, потеряв депутатский мандат, он, наконец, сможет завершить докторскую диссертацию и сможет посвятить себя науке. Бывший депутат не стал говорить, вернется ли он в политику, но не стал этого исключать.В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и партия "Шор" – 5,74%.Позднее в ЦИК постановили, что PAS получает 63 мандата, блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и партия "Шор" 6 мандатов.Итоги досрочных парламентских выборов должны утвердить в Конституционном суде 23 июля.

https://ru.sputnik.md/20210717/sergej-syrbu-ne-popal-v-parlament-i-hochet-stat-doktorom-nauk-35562100.html

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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партия "шор", сергей сырбу, выборы, илан шор, молдова