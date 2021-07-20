https://ru.sputnik.md/20210720/pochemu-sandu-riskuet-poyti-po-puti-zelenskogo-35579100.html

Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского

Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского

Российский политолог проанализировала, почему президент Молдовы Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" могут совершать серьезные ошибки... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T17:00+0300

2021-07-20T17:00+0300

2021-07-20T17:53+0300

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Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского

С рабочим визитом в Грузии 19 и 20 июля находилась президент Молдовы Майя Санду, в Батуми был также и ее украинский коллега Владимир Зеленский, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили.Главы государств приняли участие в проходящей в Батуми 17-й Международной конференции "Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии". Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза.Как Евросоюз использует Молдову? И почему Майя Санду может совершить массу ошибок в своей политической деятельности? Ответы на вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала магистр по вопросам внешней политики, правовед, публицист Ольга Сухаревская.По словам эксперта, когда государства "Восточного партнерства" необходимо стимулировать, в Брюсселе предпринимают ряд определенных действий. Все предпринимается в интересах внешней политики США, когда простых людей в Молдове и на Украине соблазнили проевропейской риторикой, обещаниями пенсий и зарплат как в ЕС, безвизовым режимом, возможностью выезда туда на работу, повышением стандартов жизни, борьбой с коррупцией. Сухаревская добавила, что на практике все эти обещания вряд ли возможны, а политики, их щедро раздававшие в Молдове, будут резко терять в рейтинге так, как это происходит сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским и его партией.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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