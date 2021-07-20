https://ru.sputnik.md/20210720/pomechtali-na-troikh-chem-zakonchilsya-sammit-assotsiirovannogo-trio-42600087.html

Помечтали на троих: чем закончился саммит "Ассоциированного трио"?

Помечтали на троих: чем закончился саммит "Ассоциированного трио"?

На прошедшей встрече глав Грузии, Молдовы и Украины стороны коллективно мечтали о вступлении в ЕС. Ну и просили сам Евросоюз поддержать эти мечты материально. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T20:45+0300

2021-07-20T20:45+0300

2021-07-20T20:45+0300

политика

владимир зеленский

колумнисты

майя санду

ес

грузия

молдова

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35584866_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_d8ca360b59af0a1d43a3274ba4a4f251.jpg

В грузинском городе Батуми 19 июля начала работу т.н. "Батумская международная конференция", а по факту саммит Грузии, Молдовы и Украины под крылом Евросоюза (который был представлен председателем Евросовета Шарлем Мишелем). Перефразируя Владимира Путина, "бойцы обсуждали грядущие дни и битвы, которые выиграют они".Битвы, естественно, против России. Причем, по мнению самих участников, носят эти битвы исключительно обороняющийся характер – Грузия, Молдова и Украина объединились в т.н. "Ассоциированное трио" для того, чтобы вместе пробиваться в ЕС и защищаться от попыток Москвы втянуть их в "русский мир". "Ассоциированное трио" - это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от концепций "единого народа". "Возможно, у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими - не с Россией", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Лидеры всех трех стран заявляли, что для них европейский путь "безальтернативен". Что никаких дебатов в их странах по этому вопросу не ведется, поскольку тут якобы присутствует полный и безоговорочный консенсус.Однако это не совсем так – консенсусом там даже не пахнет. Не потому, что вступление в Евросоюз для граждан этих стран менее привлекательно, чем вступление в Евразийский союз – будем честны, абсолютное большинство выбрало бы членство в ЕС. Но такого варианта выбора нет – Грузия, Украина и Молдова еще имеют какие-то теоретические шансы стать членами НАТО, но в ЕС им путь заказан. Расширение блока за счет не готовых морально, экономически и политически к вступлению стран Восточной Европы (которые при этом были на порядок более развиты во всех этих отношениях, чем "Ассоциированное трио") привело к самому серьезному системному кризису в ЕС, из которого Евросоюз еле-еле выкарабкивается. Поэтому нового расширения на Восток не ожидается. А значит, "европейская альтернатива" для постсоветского трио – это не вступление в ЕС, а превращение их в вечно ожидающих на пороге европейского дома, рядом с уже полвека стоящей там Турцией. Причем если Турция стоит бесплатно, то Грузии, Молдове и Украине за почетное нахождение на пороге нужно будет платить. Например, превращением их стран в антироссийский плацдарм. Превращение, за которое уже придется платить не элитам этих государств, а населению – поскольку это будет означать конфликт с Москвой, а значит, экономические и другие проблемы.Да, до недавнего времени Россия по доброте душевной старалась эти проблемы не создавать – однако жесткие намеки Владимира Путина в недавней статье про Украину о том, что Москва не потерпит создания "АнтиРоссии" на соседних с РФ территориях, дает надежду на то, что подход изменился. А значит, выбор у населения постсоветских республик простой – не "мы в ЕС или в таежный союз", а "мы живем с Москвой мирно или соглашаемся на то, что нас используют как бультерьеров против нее".Дайте смыслыИ вот тут руководство "Ассоциированного трио" оказывается в крайне непростой ситуации. Население их стран и без того уже начинает подозревать, что поход Грузии, Молдовы и Украины завел их в какое-то очень неприятное болото. Что они стали ближе не к ЕС, а к экономическому и политическому дну. При этом по понятным причинам остановиться, а тем более развернуться и ползти на твердую землю рабочих отношений с Россией элиты "Ассоциированного трио" не могут, да и не хотят.В этой ситуации у них единственный выбор – попросить помощи у ЕС, дабы Брюссель сделал им какие-то политические шаги навстречу и тем самым вдохнул новую порцию веры в электорат "Трио" относительно европерспектив их стран.Президент одного из них – Владимир Зеленский – был несколько более настойчив, если даже не хамоват в своих требованиях. "В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита… Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы", - заявил Зеленский.Тем самым он дает понять, что финансово-экономических подачек в рамках "Восточного партнерства" уже недостаточно – стоящие на пороге ЕС и платящие за это интересами собственных стран Киев, Тбилиси и Кишинев хотят, чтобы им хотя бы показали прихожую.Керосинчик будет?Покажет ли Европа? Казалось бы, почему нет – Евросоюзу это ничего не будет стоить, а их партнеры в Грузии, Молдове и Украине порадуются. Однако, с другой стороны, тут не все так просто.Во-первых, потому что для такого вот наполнения нужен консенсус внутри ЕС. А его нет, ведь "большее политическое наполнение" может быть воспринято как шаг к членству в Евросоюзе или хотя бы как намек, а категорически против этого выступают элиты и население значительной части стран ЕС. "Восточное партнерство" изначально воспринималась Евросоюзом именно как подмена членства, как политический отстойник, куда сажали постсоветских кандидатов, чтобы они там "булькали". Превращать его во что-то другое ЕС не хочет.Во-вторых, Большой Начальник в Вашингтоне договорился с Владимиром Путиным о прекращении эскалации. Целый ряд (далеко не все и не большинство, но тем не менее) европейских лидеров мысленно аплодировали этому процессу – им не нужен бессмысленный конфликт с большим соседом, на который их толкали американцы. А сейчас получается, что европейцы сами по настойчивой просьбе "Ассоциированного трио" дадут им политические гарантии и тем самым плеснут керосинчика в этот конфликт?Вряд ли. В лучшем случае "Восточное партнерство" получит еще какие-то деньги и символические проекты. А "Ассоциированное трио" может мечтать дальше. Мечтать – и надеяться на то, что их электорат, который они гонят в светлое европейское будущее, не остановится, не оглянется и не поймет, куда он забежал. Точнее, куда его забежали – после чего выскажет все, что думает об этих элитах. На избирательных участках, а то и на майданах. Точнее, антимайданах.

https://ru.sputnik.md/20210719/ekspert-trio-ukrainy-gruzii-i-moldovy-eto-reinkarnaciya-gum-35583829.html

https://ru.sputnik.md/20210716/sandu-sovershit-rabochiy-vizit-v-georgia-chto-v-povestke-35550827.html

https://ru.sputnik.md/20210720/pochemu-sandu-riskuet-poyti-po-puti-zelenskogo-35579100.html

https://ru.sputnik.md/20210720/maia-sandu-zavershaet-rabochiy-vizit-v-batumi-kakovy-itogi-35589660.html

грузия

молдова

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Геворг Мирзаян https://cdn1.img.sputnik.md/img/938/08/9380818_1380:0:3630:2250_100x100_80_0_0_1814bb7cb2f50693693efa2079907f4e.jpg

Геворг Мирзаян https://cdn1.img.sputnik.md/img/938/08/9380818_1380:0:3630:2250_100x100_80_0_0_1814bb7cb2f50693693efa2079907f4e.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Геворг Мирзаян https://cdn1.img.sputnik.md/img/938/08/9380818_1380:0:3630:2250_100x100_80_0_0_1814bb7cb2f50693693efa2079907f4e.jpg

владимир зеленский, колумнисты, майя санду, ес, грузия, молдова, украина