https://ru.sputnik.md/20210720/preduprezhdenie-sinoptikov-na-moldovu-nadvigayutsya-grozy-livni-i-grad-35590642.html

Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы, ливни и град

Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы, ливни и град

Молдавские метеорологи прогнозируют неблагоприятные погодные условия: грозы, ливни, град, шквалистый ветер до конца понедельника. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T12:57+0300

2021-07-20T12:57+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила во вторник новый "желтый код" метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение будет действовать в период с 13.00 до 23.00 часов.А на 21 июня синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с сильным ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Чего нельзя делать во время грозы?Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле, если непогода застала вас на дороге. Необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.4. Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.Молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.Топ главных фактов о грозе и основные советы:Как обезопасить себя во время грозы: топ советов Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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