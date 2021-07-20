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Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск

Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск

Георгий Кавкалюк так и не явился в прокуратуру Сынжерейского района для допроса и предъявления ему обвинений. Теперь он объявлен в розыск. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T09:50+0300

2021-07-20T09:50+0300

2021-07-20T15:36+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Прокуратура Сынжерейского района объявила в розыск лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгия Кавкалюка. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре во вторник. Кроме того, в ведомстве приняли решение отправить в суд уголовное дело в отношении четырех членов PACE, которым предъявляется обвинение "хулиганство со стороны двух или более человек" по делу о "зеленочных хулиганах". По данным следствия, "девятого июля Кавкалюк покинул территорию Молдовы, скрываясь от уголовного преследования, что стало причиной, по которой прокуроры решили объявить политика в розыск". Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более человек" и "призыве к совершению актов насилия" и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен ответить перед законом. За эти нарушения грозит до шести лет заключения. Следствие проходит по делу, открытому после инцидента в апреле 2021 года.Инцидент с зеленкойНапомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих"."Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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