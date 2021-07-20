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Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск
Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск
Георгий Кавкалюк так и не явился в прокуратуру Сынжерейского района для допроса и предъявления ему обвинений. Теперь он объявлен в розыск. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T09:50+0300
2021-07-20T15:36+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Прокуратура Сынжерейского района объявила в розыск лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгия Кавкалюка. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре во вторник.&nbsp;Кроме того, в ведомстве приняли решение отправить в суд уголовное дело в отношении четырех членов PACE, которым предъявляется обвинение "хулиганство со стороны двух или более человек" по делу о "зеленочных хулиганах".&nbsp;&nbsp;По данным следствия, "девятого июля Кавкалюк покинул территорию Молдовы, скрываясь от уголовного преследования, что стало причиной, по которой прокуроры решили объявить политика в розыск".&nbsp;Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более человек" и "призыве к совершению актов насилия"&nbsp;и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен ответить перед законом. За эти нарушения грозит до шести лет заключения.&nbsp;Следствие проходит по делу, открытому после инцидента в апреле 2021 года.Инцидент с зеленкойНапомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от&nbsp;COVID-19&nbsp;во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в&nbsp;социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих"."Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и&nbsp;вакцинироваться от&nbsp;COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и&nbsp;народа",&nbsp;— написал&nbsp;он тогда.Кавкалюк также написал в&nbsp;своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от&nbsp;политформирования Тудора Балана незаконно и&nbsp;осудил действия сынжерейских прокуроров.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Прокуратура объявила Кавкалюка в розыск

09:50 20.07.2021 (обновлено: 15:36 20.07.2021)
187
© Sputnik / Miroslav RotariГеоргий Кавкалюк
Георгий Кавкалюк - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Георгий Кавкалюк так и не явился в прокуратуру Сынжерейского района для допроса и предъявления ему обвинений. Теперь он объявлен в розыск.
КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Прокуратура Сынжерейского района объявила в розыск лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгия Кавкалюка. Такое решение было принято в связи с тем, что Кавкалюк скрывался от уголовного преследования, сообщили в Генпрокуратуре во вторник. 
Кроме того, в ведомстве приняли решение отправить в суд уголовное дело в отношении четырех членов PACE, которым предъявляется обвинение "хулиганство со стороны двух или более человек" по делу о "зеленочных хулиганах".  
"Напомним, после повторного отказа обвиняемого добровольно явиться в прокуратуру в пятницу, прокуроры приняли решение задержать Кавкалюка для предъявления ему обвинений", – говорится в сообщении Генпрокуратуры. 
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По данным следствия, "девятого июля Кавкалюк покинул территорию Молдовы, скрываясь от уголовного преследования, что стало причиной, по которой прокуроры решили объявить политика в розыск". 
Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более человек" и "призыве к совершению актов насилия" и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен ответить перед законом. За эти нарушения грозит до шести лет заключения. 
Следствие проходит по делу, открытому после инцидента в апреле 2021 года.

Инцидент с зеленкой

Напомним, представители PACE шестого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.
Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.
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Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".
"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.
Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.
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