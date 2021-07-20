https://ru.sputnik.md/20210720/remont-creanga-trolleybusy-chastichno-vernuli-na-marshrut-35587159.html

В Кишиневе отменен один из троллейбусных маршрутов

В Кишиневе отменен один из троллейбусных маршрутов

Ремонт кишиневских улиц вносит новые изменения в работу общественного транспорта. Теперь один из троллейбусных маршрутов отменили, а еще несколько частично... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T10:18+0300

2021-07-20T10:18+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Начиная с 20 июля в Кишиневе прекращает деятельность троллейбусный маршрут D, который ввели на время ремонта улицы Иона Крянгэ. Теперь троллейбусы № 21 и 22 частично вернутся на свой прошлый маршрут. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.В управлении также пояснили, как в дальнейшем будут ездить троллейбусы на некоторых маршрутах:№1Со стороны Буюкан: улица В. Лупу, улица Конституции, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского, улица В. Лупу, улица С. Стере, улица А. Щусева, улица Штефана чел Маре, далее по установленному маршруту.Троллейбусные маршруты №3, 4 и 35 следуют по установленному маршруту;№21С Буюкан: улица Алба Юлия, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского, улица В. Лупу, улица С. Стере, улица А. Щусева, улица М. Витязула, далее по установленному маршруту.№ 22Со стороны Буюкан: улица Алба-Юлия, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского, улица В. Лупу, улица К. Стере, улица А. Щусева, проспект Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.№38В сторону улицы Алба-Юлия: улица И. Крянгэ, улица И. Пеливана, улица Н. Костина и далее по установленному маршруту;Обратно – улица Н. Костина, улица И. Пеливана, улица Алба-Юлия, улица И. Крянгэ, улица В. Белинского и далее по установленному маршруту.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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кишинев, маршрут, троллейбус, в молдове, новости