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Самый точный прогноз погоды: теплые дни с грозами, затем снова жара
Самый точный прогноз погоды: теплые дни с грозами, затем снова жара
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T07:00+0300
2021-07-20T09:37+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем на большей части территории страны грозовой дождь. Ветер северный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 июля: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.Синоптики прогнозируют, что в среду температура воздуха будет до +28, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 22 июля, ожидается такой же теплый день с грозами. Далее, 23 и 24 июля, будут теплые дни без дождей. Позже, 25 и 26 июля, в страну начнет возвращаться жара до +32. В связи с грозами синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.Праздники и народные приметыВ православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, известной в миру как Авдотья или Евдокия.В старину верили, если на Авдотью начнется дождь, то он будет идти еще семь недель с разными промежутками времени.Кроме того, считали наши предки, если 20 июля пойдет дождь, сено будет испорчено.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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погода в молдове, погода, молдова, погода, в молдове, новости

Самый точный прогноз погоды: теплые дни с грозами, затем снова жара

07:00 20.07.2021 (обновлено: 09:37 20.07.2021)
225
© Sputnik / Mihai CarausДождь
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Общество
Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено
15 июля, 19:15
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Переменная облачность, днем на большей части территории страны грозовой дождь. Ветер северный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от +25 до +30 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 июля: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.
Синоптики прогнозируют, что в среду температура воздуха будет до +28, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 22 июля, ожидается такой же теплый день с грозами. 
Далее, 23 и 24 июля, будут теплые дни без дождей. Позже, 25 и 26 июля, в страну начнет возвращаться жара до +32. 
В связи с грозами синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, известной в миру как Авдотья или Евдокия.
В старину верили, если на Авдотью начнется дождь, то он будет идти еще семь недель с разными промежутками времени.
Кроме того, считали наши предки, если 20 июля пойдет дождь, сено будет испорчено.
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