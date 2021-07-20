https://ru.sputnik.md/20210720/skolko-pedagogov-vaktsinirovany-v-kishineve-otvet-mera-42503869.html

Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра

Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра

В Кишиневе планируется ускорить вакцинацию педагогов перед началом нового учебного года. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T15:48+0300

2021-07-20T15:48+0300

2021-07-20T16:15+0300

вакцинация

ион чебан

кишинев

коронавирус

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Муниципальные власти в Кишиневе начали информационную кампанию для сотрудников сферы образования. Об этом заявил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.По его словам, власти намерены увеличить число привитых преподавателей перед началом учебного года.Чебан отметил, что по последним данным, уровень вакцинации в Кишиневе составляет около 25%."В Кишиневе все пункты, а также Муниципальный центр вакцинации работают каждый день. Сделать иммунизацию может любой желающий без предварительной записи", - подчеркнул градоначальник.По его словам, в Кишиневе доступны препараты AstraZeneca, Sinopharm и Johnson& Johnson.Как напомнил Чебан, в субботу прошел марафон вакцинации второй дозой сыворотки Sputnik V, в ходе которого было привито около 3900 человек.

https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html

кишинев

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2021

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вакцинация, ион чебан, кишинев, коронавирус