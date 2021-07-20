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Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра
Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра
В Кишиневе планируется ускорить вакцинацию педагогов перед началом нового учебного года. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T15:48+0300
2021-07-20T16:15+0300
вакцинация
ион чебан
кишинев
коронавирус
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Муниципальные власти в Кишиневе начали информационную кампанию для сотрудников сферы образования. Об этом заявил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.По его словам, власти намерены увеличить число привитых преподавателей перед началом учебного года.Чебан отметил, что по последним данным, уровень вакцинации в Кишиневе составляет около 25%."В Кишиневе все пункты, а также Муниципальный центр вакцинации работают каждый день. Сделать иммунизацию может любой желающий без предварительной записи", - подчеркнул градоначальник.По его словам, в Кишиневе доступны препараты AstraZeneca, Sinopharm и Johnson&amp; Johnson.Как напомнил Чебан, в субботу прошел марафон вакцинации второй дозой сыворотки Sputnik V, в ходе которого было привито около 3900 человек.
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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вакцинация, ион чебан, кишинев, коронавирус

Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра

15:48 20.07.2021 (обновлено: 16:15 20.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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В Кишиневе планируется ускорить вакцинацию педагогов перед началом нового учебного года.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Муниципальные власти в Кишиневе начали информационную кампанию для сотрудников сферы образования. Об этом заявил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, власти намерены увеличить число привитых преподавателей перед началом учебного года.

"Накануне вакцинацию прошли более 300 человек из числа дидактических кадров, а сегодня - более 200. В настоящее время от COVID-19 вакцинированы 53% учителей столицы и 55% воспитателей детских садов", - уточнил примар.

Чебан отметил, что по последним данным, уровень вакцинации в Кишиневе составляет около 25%.
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"В Кишиневе все пункты, а также Муниципальный центр вакцинации работают каждый день. Сделать иммунизацию может любой желающий без предварительной записи", - подчеркнул градоначальник.
По его словам, в Кишиневе доступны препараты AstraZeneca, Sinopharm и Johnson& Johnson.
Как напомнил Чебан, в субботу прошел марафон вакцинации второй дозой сыворотки Sputnik V, в ходе которого было привито около 3900 человек.

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