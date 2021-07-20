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https://ru.sputnik.md/20210720/stalo-izvestno-kogda-konstitutsionnyy-sud-rassmotrit-itogi-vyborov-35588442.html
Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги выборов
Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги выборов
В Конституционном суде Молдовы назначили дату и время заседания, когда будет рассмотрен отчет Центризбиркома по итогам выборов и распределению мандатов... 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T10:54+0300
2021-07-20T15:33+0300
конституционный суд
парламентские выборы
политика
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит итоги досрочных парламентских выборов 23 июля, в пятницу, в 10.00.&nbsp;Ранее&nbsp;Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила в КС отчет об итогах выборов, прошедших 11 июля 2021 года.&nbsp;Как сообщили в КС, был получен отчет и протокол о подведении итогов выборов, а также другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов.&nbsp;Признание результатов выборов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.Выборы в МолдовеВ воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210719/konstitutsionnyy-sud-poluchil-otchet-cec-o-vyborakh-kogda-utverdyat-rezultaty-35582911.html
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конституционный суд, парламентские выборы, в молдове, новости

Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги выборов

10:54 20.07.2021 (обновлено: 15:33 20.07.2021)
185
© Sputnik / Anatolii KiriakЗдание Конституционного суда Молдавии
Здание Конституционного суда Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Конституционном суде Молдовы назначили дату и время заседания, когда будет рассмотрен отчет Центризбиркома по итогам выборов и распределению мандатов депутатов.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит итоги досрочных парламентских выборов 23 июля, в пятницу, в 10.00. 
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила в КС отчет об итогах выборов, прошедших 11 июля 2021 года. 
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
Политика
Конституционный суд получил отчет ЦИК о выборах: когда утвердят результаты
19 июля, 17:41
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Как сообщили в КС, был получен отчет и протокол о подведении итогов выборов, а также другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов. 
Признание результатов выборов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).
После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.
В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.
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