https://ru.sputnik.md/20210720/stalo-izvestno-kogda-konstitutsionnyy-sud-rassmotrit-itogi-vyborov-35588442.html

Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги выборов

Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги выборов

В Конституционном суде Молдовы назначили дату и время заседания, когда будет рассмотрен отчет Центризбиркома по итогам выборов и распределению мандатов... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T10:54+0300

2021-07-20T10:54+0300

2021-07-20T15:33+0300

конституционный суд

парламентские выборы

политика

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит итоги досрочных парламентских выборов 23 июля, в пятницу, в 10.00. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила в КС отчет об итогах выборов, прошедших 11 июля 2021 года. Как сообщили в КС, был получен отчет и протокол о подведении итогов выборов, а также другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов. Признание результатов выборов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.Выборы в МолдовеВ воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210719/konstitutsionnyy-sud-poluchil-otchet-cec-o-vyborakh-kogda-utverdyat-rezultaty-35582911.html

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