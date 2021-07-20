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Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
По данным следствия, речь идет о двух девушках в возрасте 16-20 лет. Известно, что обе они оставили прощальные записки. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T15:28+0300
2021-07-20T15:39+0300
полиция
происшествия
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Бельцах погибли две девушки, их тела под окнами многоэтажки обнаружили во вторник сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение о смерти двух человек, которых нашли на земле."Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что речь идет о двух девушках в возрасте 16-20 лет. По предварительной версии, они спрыгнули с 13 этажа жилого дома, возле подъезда которого были найдены их бездыханные тела", - отметили в пресс-релизе ГИП.По данным полиции, обе девушки оставили прощальные записки. Известно, что они не проживали в этой многоэтажке.Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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полиция, происшествия, в молдове, новости

Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек

15:28 20.07.2021 (обновлено: 15:39 20.07.2021)
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По данным следствия, речь идет о двух девушках в возрасте 16-20 лет. Известно, что обе они оставили прощальные записки.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Бельцах погибли две девушки, их тела под окнами многоэтажки обнаружили во вторник сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
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Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение о смерти двух человек, которых нашли на земле.
"Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что речь идет о двух девушках в возрасте 16-20 лет. По предварительной версии, они спрыгнули с 13 этажа жилого дома, возле подъезда которого были найдены их бездыханные тела", - отметили в пресс-релизе ГИП.
По данным полиции, обе девушки оставили прощальные записки. Известно, что они не проживали в этой многоэтажке.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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