Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210720/tsifrovoy-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-uzhe-mozhno-skachat-42591654.html
Цифровой сертификат о вакцинации в Молдове уже можно скачать
Цифровой сертификат о вакцинации в Молдове уже можно скачать
Граждане Молдовы, прошедшие иммунизацию против коронавируса и получившие соответствующую справку, теперь могут получить этот документ и в электронном виде. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T18:20+0300
2021-07-20T18:20+0300
коронавирус в июле 2021
вакцинация
сертификат
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27ec81d2c9f9bdb948199ec29ab649ee.jpg
КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 для всех привитых граждан теперь доступны в цифровом формате.Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 уже работает, но официальный старт будет в среду, 21 июля.Сертификат можно скачать на специальной веб-странице правительства уже сейчас.Справка будет содержать два идентификатора типа QR-кода. Один из кодов будет предназначен для международного использования, другой позволит определить сертификат по Национальной вакцинации против COVID-19.Электронный документ будет на трех языках: государственном, русском и английском. Кроме кодов он также будет включать идентификационный код человека и дату рождения.
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42f9659403799b24fd5f3444ec0659bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коронавирус в июле 2021, вакцинация, сертификат, молдова

Цифровой сертификат о вакцинации в Молдове уже можно скачать

18:20 20.07.2021
0
© AFP 2021 / ERIC LALMANDЭлектронный сертификат о вакинации.
Электронный сертификат о вакинации. - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© AFP 2021 / ERIC LALMAND
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Граждане Молдовы, прошедшие иммунизацию против коронавируса и получившие соответствующую справку, теперь могут получить этот документ и в электронном виде.
КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 для всех привитых граждан теперь доступны в цифровом формате.
Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 уже работает, но официальный старт будет в среду, 21 июля.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Обязаны ли жители Молдовы вакцинироваться: что ответил народный адвокат
07:30
1039
Сертификат можно скачать на специальной веб-странице правительства уже сейчас.
Справка будет содержать два идентификатора типа QR-кода. Один из кодов будет предназначен для международного использования, другой позволит определить сертификат по Национальной вакцинации против COVID-19.
Электронный документ будет на трех языках: государственном, русском и английском. Кроме кодов он также будет включать идентификационный код человека и дату рождения.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:25Луваннор принес победу "Шерифу" в Ереване
20:02Талибы – не патриоты "эмирата", а наемники Пакистана
19:35Как поступят Майя Санду и PAS с Генпрокуратурой
19:06Вирусолог назвал последствия отказа от второй дозы вакцины
18:35Японцы в Токио в восторге от молдавской спортсменки
18:20Цифровой сертификат о вакцинации в Молдове уже можно скачать
18:00Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
17:44Козак: Киев обновить Минские соглашения не предлагал
17:20Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
17:00Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского
16:25В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина
15:48Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра
15:28Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
14:27Ливни с градом в Гагаузии: пострадали зерновые культуры и фруктовые сады
14:25Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
14:15Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ
14:08В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые
14:00Гибель юноши на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских силовиков
13:45На слово больше: девиз Олимпийских игр изменился