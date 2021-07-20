https://ru.sputnik.md/20210720/tsifrovoy-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-uzhe-mozhno-skachat-42591654.html

Цифровой сертификат о вакцинации в Молдове уже можно скачать

Цифровой сертификат о вакцинации в Молдове уже можно скачать

Граждане Молдовы, прошедшие иммунизацию против коронавируса и получившие соответствующую справку, теперь могут получить этот документ и в электронном виде. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T18:20+0300

2021-07-20T18:20+0300

2021-07-20T18:20+0300

коронавирус в июле 2021

вакцинация

сертификат

молдова

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КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Сертификаты о вакцинации против COVID-19 для всех привитых граждан теперь доступны в цифровом формате.Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 уже работает, но официальный старт будет в среду, 21 июля.Сертификат можно скачать на специальной веб-странице правительства уже сейчас.Справка будет содержать два идентификатора типа QR-кода. Один из кодов будет предназначен для международного использования, другой позволит определить сертификат по Национальной вакцинации против COVID-19.Электронный документ будет на трех языках: государственном, русском и английском. Кроме кодов он также будет включать идентификационный код человека и дату рождения.

https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html

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2021

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коронавирус в июле 2021, вакцинация, сертификат, молдова