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Ученые изучают связь вакцины Pfizer с возникновением паралича Белла
Ученые изучают связь вакцины Pfizer с возникновением паралича Белла
При параличе Белла отмечается внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T22:39+0300
2021-07-20T22:39+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech связали с неоднократным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы. Подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего британца - как после первой прививки Pfizer, так и после второй, говорится в материале в научном журнале BMJ Case Reports.При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. Согласно публикации на сайте издания, в ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca). Однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла - после каждой дозы препарата, передает РИА Новости.Впервые "правосторонняя слабость лица" возникла у 61-летнего мужчины через несколько часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Когда через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, через два дня у него развился уже "более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва".О взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины)."Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена", - подчеркивается в публикации.
https://ru.sputnik.md/20210711/Pfizer-i-BioNTech-gotovyatsya-predstavit-busternuyu-dozu-vaktsiny-ot-COVID-19-35449798.html
https://ru.sputnik.md/20210614/voz-izuchaet-informatsiyu-o-vozniknovenii-miokarditov-posle-ispolzovaniya-pfizer-35118419.html
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вакцинация, вакцина, здоровье, англия

Ученые изучают связь вакцины Pfizer с возникновением паралича Белла

22:39 20.07.2021
0
© REUTERS / DADO RUVICPfizer - Biontech
Pfizer - Biontech - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
При параличе Белла отмечается внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech связали с неоднократным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы. Подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего британца - как после первой прививки Pfizer, так и после второй, говорится в материале в научном журнале BMJ Case Reports.
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При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. Согласно публикации на сайте издания, в ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca). Однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла - после каждой дозы препарата, передает РИА Новости.

"Мы описываем первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19", - сообщается в материале издания.

Впервые "правосторонняя слабость лица" возникла у 61-летнего мужчины через несколько часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Когда через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, через два дня у него развился уже "более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва".
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О взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины).
"Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена", - подчеркивается в публикации.
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