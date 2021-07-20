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В Каушанах микроавтобус слетел с трассы и врезался в дерево: есть жертвы
В Каушанах микроавтобус слетел с трассы и врезался в дерево: есть жертвы
Около 16.00 полиция из Каушан была оповещена о дорожно-транспортном происшествии на трассе R-30 в районе села Григорьевка Каушанского района. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T21:41+0300
2021-07-20T21:41+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Каушанском районе на трассе R-30 водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением после обгона и врезался в дерево на обочине. От удара 18-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте.Прибыв на место, правоохранители предварительно установили, что 18-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter в сопровождении еще одного 18-летнего молодого человека, выполнил маневр по обгону грузовика, потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, врезавшись в дерево.После удара пассажир скончался на месте до прибытия машины скорой помощи, а водитель был доставлен в больницу Каушан с различными травмами.
https://ru.sputnik.md/20210717/dtp-v-hyncheshtah-legkovoj-avtomobil-uletel-v-kyuvet-posle-lobovogo-udara-35563096.html
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Евгений Чебан
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авария, молдова, дтп

В Каушанах микроавтобус слетел с трассы и врезался в дерево: есть жертвы

21:41 20.07.2021
0
© Sputnik / Mihai CarausAccident accidente
Accident accidente - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Около 16.00 полиция из Каушан была оповещена о дорожно-транспортном происшествии на трассе R-30 в районе села Григорьевка Каушанского района.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Каушанском районе на трассе R-30 водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением после обгона и врезался в дерево на обочине. От удара 18-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте.
Accident rutier - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара
17 июля, 20:57
214
Прибыв на место, правоохранители предварительно установили, что 18-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter в сопровождении еще одного 18-летнего молодого человека, выполнил маневр по обгону грузовика, потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, врезавшись в дерево.
После удара пассажир скончался на месте до прибытия машины скорой помощи, а водитель был доставлен в больницу Каушан с различными травмами.
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