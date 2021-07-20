https://ru.sputnik.md/20210720/v-kaushanakh-mikroavtobus-sletel-s-trassy-i-vrezalsya-v-derevo-est-zhertvy-42601628.html

В Каушанах микроавтобус слетел с трассы и врезался в дерево: есть жертвы

В Каушанах микроавтобус слетел с трассы и врезался в дерево: есть жертвы

Около 16.00 полиция из Каушан была оповещена о дорожно-транспортном происшествии на трассе R-30 в районе села Григорьевка Каушанского района. 20.07.2021, Sputnik Молдова

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авария

молдова

дтп

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Каушанском районе на трассе R-30 водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением после обгона и врезался в дерево на обочине. От удара 18-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте.Прибыв на место, правоохранители предварительно установили, что 18-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter в сопровождении еще одного 18-летнего молодого человека, выполнил маневр по обгону грузовика, потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, врезавшись в дерево.После удара пассажир скончался на месте до прибытия машины скорой помощи, а водитель был доставлен в больницу Каушан с различными травмами.

https://ru.sputnik.md/20210717/dtp-v-hyncheshtah-legkovoj-avtomobil-uletel-v-kyuvet-posle-lobovogo-udara-35563096.html

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2021

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авария, молдова, дтп