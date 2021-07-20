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В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина
В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина
В результате попытки ограбления никто не пострадал, на месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T16:25+0300
2021-07-20T16:28+0300
происшествия
киев
ограбление
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В украинской столице правоохранители задержали женщину, которая с пистолетом пыталась ограбить банк в Оболонском районе Киева, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления полиции.Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.Полиция возбудила уголовное дело по статье "разбой", за что женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.Позже пресс-служба полиции сообщила, что у задержанной изъяли почти 16 тысяч гривен (около 590 долларов) и предмет, похожий на пистолет - его направили на экспертизу."Злоумышленницей оказалась уроженка Киевской области 1998 года рождения… Кроме того, по данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")... Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20210629/ograblenie-kioskov-s-lotereynymi-biletami-35298033.html
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происшествия, киев, ограбление

В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина

16:25 20.07.2021 (обновлено: 16:28 20.07.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Стрингер
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В результате попытки ограбления никто не пострадал, на месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В украинской столице правоохранители задержали женщину, которая с пистолетом пыталась ограбить банк в Оболонском районе Киева, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления полиции.
"Правонарушительница зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после, угрожая пистолетом, потребовала деньги. Работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали сотрудники полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.
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Полиция возбудила уголовное дело по статье "разбой", за что женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Позже пресс-служба полиции сообщила, что у задержанной изъяли почти 16 тысяч гривен (около 590 долларов) и предмет, похожий на пистолет - его направили на экспертизу.
"Злоумышленницей оказалась уроженка Киевской области 1998 года рождения… Кроме того, по данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")... Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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