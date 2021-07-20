https://ru.sputnik.md/20210720/v-kitae-otmenyayut-vse-ogranicheniya-na-rozhdenie-tretego-rebenka-vklyuchaya-shtrafy-42590136.html

В Китае отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы

В Китае отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы

Принятая мера должна помочь справиться с проблемой слишком низкого уровня рождаемости в Китае. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T23:01+0300

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демография

ребенок

рождаемость

население

китай

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Китайские власти намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Таким образом, было принято решение отменить все ограничения на рождение третьего ребенка, в том числе и штрафы, передает РИА Новости. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР.В мае этого года было распространено заявление, в котором говорилось, что власти страны хотят ослабить политику контроля над рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам заводить третьего ребенка.Для реализации и внедрения политики "трех детей" в соответствии с законом в "Закон КНР о народонаселении и плановой рождаемости" будут внесены поправки, направленные на поощрение браков и родов в подходящем возрасте.Как ранее заявил РИА Новости научный работник Института исследований населения и экономики труда Академии социальных наук Китая Ван Чжиюн, разрешение заводить третьего ребенка в одной семье не приведет к демографическому взрыву в Китае, этим правом воспользуются только финансово обеспеченные люди, но эта мера нужна для повышения слишком низкого уровня рождаемости.Согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст населения составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,50%).

https://ru.sputnik.md/20210531/v-kitae-razreshat-zavodit-tretego-rebenka-34938990.html

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демография, ребенок, рождаемость, население, китай