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В Китае отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы
В Китае отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы
Принятая мера должна помочь справиться с проблемой слишком низкого уровня рождаемости в Китае. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T23:01+0300
2021-07-20T23:04+0300
демография
ребенок
рождаемость
население
китай
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Китайские власти намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Таким образом, было принято решение отменить все ограничения на рождение третьего ребенка, в том числе и штрафы, передает РИА Новости. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР.В мае этого года было распространено заявление, в котором говорилось, что власти страны хотят ослабить политику контроля над рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам заводить третьего ребенка.Для реализации и внедрения политики "трех детей" в соответствии с законом в "Закон КНР о народонаселении и плановой рождаемости" будут внесены поправки, направленные на поощрение браков и родов в подходящем возрасте.Как ранее заявил РИА Новости научный работник Института исследований населения и экономики труда Академии социальных наук Китая Ван Чжиюн, разрешение заводить третьего ребенка в одной семье не приведет к демографическому взрыву в Китае, этим правом воспользуются только финансово обеспеченные люди, но эта мера нужна для повышения слишком низкого уровня рождаемости.Согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст населения составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,50%).
https://ru.sputnik.md/20210531/v-kitae-razreshat-zavodit-tretego-rebenka-34938990.html
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демография, ребенок, рождаемость, население, китай

В Китае отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы

23:01 20.07.2021 (обновлено: 23:04 20.07.2021)
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© AFP 2021 / Greg BakerЛюди в честь празднования 100-летия Коммунистической партии Китая в Пекине
Люди в честь празднования 100-летия Коммунистической партии Китая в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© AFP 2021 / Greg Baker
Принятая мера должна помочь справиться с проблемой слишком низкого уровня рождаемости в Китае.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Китайские власти намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Таким образом, было принято решение отменить все ограничения на рождение третьего ребенка, в том числе и штрафы, передает РИА Новости. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР.
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В Китае разрешат заводить третьего ребенка
31 мая, 13:02
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В мае этого года было распространено заявление, в котором говорилось, что власти страны хотят ослабить политику контроля над рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам заводить третьего ребенка.

"Отменить все ограничительные меры… Отменить выплату средств на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", - говорится в заявлении.


Для реализации и внедрения политики "трех детей" в соответствии с законом в "Закон КНР о народонаселении и плановой рождаемости" будут внесены поправки, направленные на поощрение браков и родов в подходящем возрасте.

Как ранее заявил РИА Новости научный работник Института исследований населения и экономики труда Академии социальных наук Китая Ван Чжиюн, разрешение заводить третьего ребенка в одной семье не приведет к демографическому взрыву в Китае, этим правом воспользуются только финансово обеспеченные люди, но эта мера нужна для повышения слишком низкого уровня рождаемости.

Согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст населения составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,50%).
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