https://ru.sputnik.md/20210720/v-moldove-namereny-rassledovat-gibel-yunoshi-na-levom-beregu-Dnestra-35590562.html

Гибель юноши на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских силовиков

Гибель юноши на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских силовиков

Гибель молодого человека на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских ответственных органов и служб. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T14:00+0300

2021-07-20T14:00+0300

2021-07-20T15:26+0300

гибель

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь попросила правоохранительные органы через Бюро по реинтеграции в срочном порядке расследовать инцидент на левом берегу Днестра, в результате которого погиб 19-летний молодой человек.Чеботарь также призвала международных партнеров и народного адвоката наблюдать за этим делом и оказать помощь в случае необходимости.Напомним, ранее Военно-следственным управлением Приднестровья было возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего.Как уточнили правоохранительные органы региона, солдат погиб на занятиях по боевой стрельбе на танковом полигоне Тираспольского войскового стрельбища."По предварительной информации, выстрел произошел при проверке танкового пулемета. Проводивший это действие заместитель командира, находясь в отсеке командира танка, не убедившись в отсутствии лиц в секторе обстрела, открыл ствольную коробку танкового пулемета Калашникова для его проверки, в результате чего произошел выстрел в механика-водителя указанного танка", - говорится в Военно-следственном управлении региона.Заместителя командира задержали по делу "нарушения правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека".Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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гибель, приднестровье, происшествия, в молдове, новости