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В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь
В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь
Совет директоров НАРЭ аннулировал одно из своих решений, регулирующее деятельность поставщиков различных услуг в энергетике, в связи с вступлением в силу... 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T12:43+0300
2021-07-20T12:43+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) аннулировало регламент 24/2017 от 26.01.2017, касающийся процедур по закупке товаров и услуг, используемых в деятельности обладателей лицензии в области электроэнергетики, тепловой энергии, природного газа и поставщиков услуг коммунального водоснабжения и канализации.Как уточнили в НАРЭ, отмена соответствующего решения потребовалась после вступления в силу 26 июня 2021 года закона № 74/2020 о закупках в секторах энергетики, водоснабжения, транспорта и почтовых услуг."С вступлением в силу номинированного закона полномочия агентства в разработке и утверждении положения о процедурах аннулированы", – пояснили в НАРЭ.В ведомстве также предупредили обладателей лицензий из регулируемых секторов о непризнании в тарифных целях приобретений, совершенных с отклонениями от закона № 174/2020.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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нарэ, в молдове, новости
В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь
12:43 20.07.2021 (обновлено: 15:31 20.07.2021)
Совет директоров НАРЭ аннулировал одно из своих решений, регулирующее деятельность поставщиков различных услуг в энергетике, в связи с вступлением в силу нового закона.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) аннулировало регламент 24/2017 от 26.01.2017, касающийся процедур по закупке товаров и услуг, используемых в деятельности обладателей лицензии в области электроэнергетики, тепловой энергии, природного газа и поставщиков услуг коммунального водоснабжения и канализации.
Как уточнили в НАРЭ, отмена соответствующего решения потребовалась после вступления в силу 26 июня 2021 года закона № 74/2020 о закупках в секторах энергетики, водоснабжения, транспорта и почтовых услуг.
"С вступлением в силу номинированного закона полномочия агентства в разработке и утверждении положения о процедурах аннулированы", – пояснили в НАРЭ.
В ведомстве также предупредили обладателей лицензий из регулируемых секторов о непризнании в тарифных целях приобретений, совершенных с отклонениями от закона № 174/2020.
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