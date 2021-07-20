https://ru.sputnik.md/20210720/v-nare-annulirovali-odno-iz-svoikh-resheniy-o-chem-rech-35589249.html

В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь

В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь

Совет директоров НАРЭ аннулировал одно из своих решений, регулирующее деятельность поставщиков различных услуг в энергетике, в связи с вступлением в силу... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T12:43+0300

2021-07-20T12:43+0300

2021-07-20T15:31+0300

нарэ

экономика

общество

в молдове

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_980fa8c97dafecb35218ca90a43b54a8.jpg

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) аннулировало регламент 24/2017 от 26.01.2017, касающийся процедур по закупке товаров и услуг, используемых в деятельности обладателей лицензии в области электроэнергетики, тепловой энергии, природного газа и поставщиков услуг коммунального водоснабжения и канализации.Как уточнили в НАРЭ, отмена соответствующего решения потребовалась после вступления в силу 26 июня 2021 года закона № 74/2020 о закупках в секторах энергетики, водоснабжения, транспорта и почтовых услуг."С вступлением в силу номинированного закона полномочия агентства в разработке и утверждении положения о процедурах аннулированы", – пояснили в НАРЭ.В ведомстве также предупредили обладателей лицензий из регулируемых секторов о непризнании в тарифных целях приобретений, совершенных с отклонениями от закона № 174/2020.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210719/nare-vystupilo-s-utochneniem-po-poslednemu-povysheniyu-tsen-na-toplivo-35579894.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

нарэ, в молдове, новости