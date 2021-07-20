https://ru.sputnik.md/20210720/v-russia-otkryvaetsya-15-mezhdunarodnyy-aviasalon-maks-2021-35586885.html

В России открывается 15-й международный авиасалон МАКС-2021

В России открывается 15-й международный авиасалон МАКС-2021

Юбилейный 15-й авиасалон МАКС стартует во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском, в церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T09:29+0300

2021-07-20T09:29+0300

2021-07-20T15:37+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Ожидается, что в рамках юбилейного авиасалона МАКС президент России В. Путин осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники, а затем проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, сообщает РИА Новости.Одной из самых интересных машин, которые покажут российскому президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.Ажиотаж вокруг нового самолета был создан еще до официальной презентации. "Ростех" опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, где были показаны лишь очертания будущего самолета.По мнению ведущего российского эксперта в области авиации Олега Пантелеева, демонстрация самолета на МАКС-2021 должна произвести "эффект разорвавшейся бомбы". Новинку смогут также увидеть более 120 делегаций из 65 стран, приглашенных на авиасалон "Рособоронэкспортом".Кроме того, на МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовиться к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.Как заявил журналистам замгендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, желающие посетить выставку будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210716/Rostekh-opublikoval-foto-noveyshego-voennogo-samoleta-dlya-MAKS-2021-35539989.html

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