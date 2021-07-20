https://ru.sputnik.md/20210720/v-tsentre-kishineva-nayden-ubityy-svyaschennik-zaderzhany-podozrevaemye-35590875.html

В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые

В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые

В центре Кишинева нашли убитого мужчину, выяснилось, что он служил священником на севере страны. Задержаны подозреваемые в преступлении. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T14:08+0300

2021-07-20T14:08+0300

2021-07-20T16:17+0300

кишинев

убийство

происшествия

в молдове

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/05/33155838_0:54:1921:1134_1920x0_80_0_0_5285e1697af0c6a9ce49abf7f76d69d7.jpg

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В квартире многоэтажки на улице Измаильской в Кишиневе нашли тело священника со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Молдовы.Как уточнили в полиции, страшную находку обнаружили в 7.35: на место сразу выехала оперативная группа и судмедэксперт.В ходе следственных действий удалось выйти на след двух подозреваемых, были задержаны молодые люди в возрасте 16 и 19 лет. По данным полиции, они уроженцы Яловен и Хынчешт.На допросе они признали свою вину.Известно, что погибший мужчина ранее служил священником на севере страны. На теле убитого были обнаружены колотые раны.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210521/novye-podrobnosti-zhestokogo-ubiystva-v-komrate-zayavlenie-genprokuratury-34827635.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

кишинев, убийство, происшествия, в молдове, новости