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В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые
В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые
В центре Кишинева нашли убитого мужчину, выяснилось, что он служил священником на севере страны. Задержаны подозреваемые в преступлении. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T14:08+0300
2021-07-20T16:17+0300
кишинев
убийство
происшествия
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В квартире многоэтажки на улице Измаильской в Кишиневе нашли тело священника со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Молдовы.Как уточнили в полиции, страшную находку обнаружили в 7.35: на место сразу выехала оперативная группа и судмедэксперт.В ходе следственных действий удалось выйти на след двух подозреваемых, были задержаны молодые люди в возрасте 16 и 19 лет. По данным полиции, они уроженцы Яловен и Хынчешт.На допросе они признали свою вину.Известно, что погибший мужчина ранее служил священником на севере страны. На теле убитого были обнаружены колотые раны.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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кишинев, убийство, происшествия, в молдове, новости

В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые

14:08 20.07.2021 (обновлено: 16:17 20.07.2021)
221
© Pixabay / leo2014Нож
Нож - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Pixabay / leo2014
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В центре Кишинева нашли убитого мужчину, выяснилось, что он служил священником на севере страны. Задержаны подозреваемые в преступлении.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В квартире многоэтажки на улице Измаильской в Кишиневе нашли тело священника со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Молдовы.
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Как уточнили в полиции, страшную находку обнаружили в 7.35: на место сразу выехала оперативная группа и судмедэксперт.
В ходе следственных действий удалось выйти на след двух подозреваемых, были задержаны молодые люди в возрасте 16 и 19 лет. По данным полиции, они уроженцы Яловен и Хынчешт.
На допросе они признали свою вину.
Известно, что погибший мужчина ранее служил священником на севере страны. На теле убитого были обнаружены колотые раны.
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