https://ru.sputnik.md/20210720/video-draka-v-pryamom-efire---kosovan-poteryal-soznanie-posle-udara-tofilata-42604147.html

Видео: драка в прямом эфире - Косован потерял сознание после удара Тофилата

Видео: драка в прямом эфире - Косован потерял сознание после удара Тофилата

Выступление гостей на одном из телеканалов закончилось потасовкой. Политики не смогли договориться между собой, в ход пошли кулаки. 20.07.2021, Sputnik Молдова

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политика

молдова

драка

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общий язык во время прямого эфира на одном из телеканалов. В какой-то момент Тофилат решил, что слов мало, пора использовать грубую силу и нанес удар Косовану. Экс-вице-министр внутренних дел не смог сохранить равновесие после удара, упал на пол и, как утверждают очевидцы, потерял сознание.На место прибыли врачи скорой помощи, была оказана необходимая помощь Косовану. По итогу оппоненты продемонстрировали, что конфликт исчерпан, и сделали фотографию, где они пожимают друг другу руки.

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2021

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

политика, молдова, драка