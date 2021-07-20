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Видео: драка в прямом эфире - Косован потерял сознание после удара Тофилата
Видео: драка в прямом эфире - Косован потерял сознание после удара Тофилата
Выступление гостей на одном из телеканалов закончилось потасовкой. Политики не смогли договориться между собой, в ход пошли кулаки. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T22:26+0300
2021-07-20T22:59+0300
политика
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драка
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общий язык во время прямого эфира на одном из телеканалов. В какой-то момент Тофилат решил, что слов мало, пора использовать грубую силу и нанес удар Косовану. Экс-вице-министр внутренних дел не смог сохранить равновесие после удара, упал на пол и, как утверждают очевидцы, потерял сознание.На место прибыли врачи скорой помощи, была оказана необходимая помощь Косовану. По итогу оппоненты продемонстрировали, что конфликт исчерпан, и сделали фотографию, где они пожимают друг другу руки.
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политика, молдова, драка

Видео: драка в прямом эфире - Косован потерял сознание после удара Тофилата

22:26 20.07.2021 (обновлено: 22:59 20.07.2021)
0
CC0 / Pixabay / Pavlofox / Кулак
Кулак - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
CC0 / Pixabay / Pavlofox /
Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
Выступление гостей на одном из телеканалов закончилось потасовкой. Политики не смогли договориться между собой, в ход пошли кулаки.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат не смогли найти общий язык во время прямого эфира на одном из телеканалов. В какой-то момент Тофилат решил, что слов мало, пора использовать грубую силу и нанес удар Косовану.
Экс-вице-министр внутренних дел не смог сохранить равновесие после удара, упал на пол и, как утверждают очевидцы, потерял сознание.
На место прибыли врачи скорой помощи, была оказана необходимая помощь Косовану. По итогу оппоненты продемонстрировали, что конфликт исчерпан, и сделали фотографию, где они пожимают друг другу руки.
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