https://ru.sputnik.md/20210720/video-neskolko-raket-upalo-vozle-prezidentskogo-dvortsa-kabul-35590774.html

Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле

Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле

СМИ сообщают об инциденте, произошедшем утром во вторник во время праздничной молитвы в столице Афганистана. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T14:25+0300

2021-07-20T14:25+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама упали несколько ракет в непосредственной близости с президентским дворцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.СМИ Афганистана также сообщают, что всего прозвучало три взрыва. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.Позже стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани после молитвы выступил с речью.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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