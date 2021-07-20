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Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
СМИ сообщают об инциденте, произошедшем утром во вторник во время праздничной молитвы в столице Афганистана. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T14:25+0300
2021-07-20T14:25+0300
2021-07-21T02:52+0300
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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама упали несколько ракет в непосредственной близости с президентским дворцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.СМИ Афганистана также сообщают, что всего прозвучало три взрыва. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.Позже стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани после молитвы выступил с речью.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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кабул, афганистан, в мире, происшествия, новости
Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
14:25 20.07.2021 (обновлено: 02:52 21.07.2021)
СМИ сообщают об инциденте, произошедшем утром во вторник во время праздничной молитвы в столице Афганистана.
КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik.
В центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама упали несколько ракет в непосредственной близости с президентским дворцом. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.
СМИ Афганистана также сообщают, что всего прозвучало три взрыва. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.
Позже стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани после молитвы выступил с речью.
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