https://ru.sputnik.md/20210720/video-putin-otsenil-novyy-istrebitel-na-maks-2021---42594086.html

Видео: Путин оценил новый истребитель на МАКС-2021

Видео: Путин оценил новый истребитель на МАКС-2021

Первый полет нового военного российского истребителя ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T22:24+0300

2021-07-20T22:24+0300

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путин

истребитель

россия

выставка

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Президент России Владимир Путин ознакомился с новым военным истребителем от конструкторского бюро "Сухой". Военный истребитель и другие новинки авиационной техники были представлены на открывшемся во вторник салоне МАКС-2021, передает РИА Новости.Новейший беспилотник — главная интрига выставки. Позже его представят широкой публике. Во время презентации Путину рассказали, что ожидается наличие трех вариантов — одноместный, двухместный и беспилотный. Двухместная версия возможна за счет небольших преобразований в носовой части."Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций и позволяют сосредоточиться на основных задачах", — добавил сопровождавший главу государства специалист.Первый полет нового военного российского истребителя ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год.ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

https://ru.sputnik.md/20210720/v-russia-otkryvaetsya-15-mezhdunarodnyy-aviasalon-maks-2021-35586885.html

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путин, истребитель, россия, выставка