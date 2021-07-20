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Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео
Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T06:00+0300
2021-07-20T06:00+0300
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Когда хозяйка показала питомца ветеринарам, те признались, что не встречали ничего подобного.Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. Хозяйка щенка Джессика говорит, что больше 14 лет разводит собак, но с таким сталкивается впервые.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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В Великобритании родился щенок с двумя носами
В Великобритании родился щенок с двумя носами
2021-07-20T06:00+0300
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Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео
06:00 20.07.2021 (обновлено: 09:34 20.07.2021)
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа.
Когда хозяйка показала питомца ветеринарам, те признались, что не встречали ничего подобного.
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. Хозяйка щенка Джессика говорит, что больше 14 лет разводит собак, но с таким сталкивается впервые.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova