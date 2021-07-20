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Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео

Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео

Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. 20.07.2021, Sputnik Молдова

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Когда хозяйка показала питомца ветеринарам, те признались, что не встречали ничего подобного.Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. Хозяйка щенка Джессика говорит, что больше 14 лет разводит собак, но с таким сталкивается впервые.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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В Великобритании родился щенок с двумя носами В Великобритании родился щенок с двумя носами 2021-07-20T06:00+0300 true PT0M32S

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лучшее видео из сети, утро с нами!, мультимедиа