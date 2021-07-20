Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210720/video-shcenok-s-dvumya-nosami-21589713.html
Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео
Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T06:00+0300
2021-07-20T09:34+0300
лучшее видео из сети
утро с нами!
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2158/96/21589642_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_1545ba62a1174435c55fd521c41c28da.jpg
Когда хозяйка показала питомца ветеринарам, те признались, что не встречали ничего подобного.Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. Хозяйка щенка Джессика говорит, что больше 14 лет разводит собак, но с таким сталкивается впервые.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
В Великобритании родился щенок с двумя носами
В Великобритании родился щенок с двумя носами
2021-07-20T06:00+0300
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2158/96/21589642_452:0:3332:2160_1920x0_80_0_0_1b8e7249ce7d6efbcd852d7f5595e0a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
лучшее видео из сети, утро с нами!, мультимедиа

Супернюхач: щенок колли с двумя носами удивляет и умиляет - видео

06:00 20.07.2021 (обновлено: 09:34 20.07.2021)
5178
© Ruptly
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа.
Когда хозяйка показала питомца ветеринарам, те признались, что не встречали ничего подобного.
Щенок не может есть самостоятельно, поэтому его каждые два часа кормят из бутылочки. Его назвали в честь диснеевского персонажа Пуа. Хозяйка щенка Джессика говорит, что больше 14 лет разводит собак, но с таким сталкивается впервые.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
001001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара