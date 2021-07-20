https://ru.sputnik.md/20210720/virusolog-nazval-posledstviya-otkaza-ot-vtoroy-dozy-vaktsiny-42503735.html

Вирусолог назвал последствия отказа от второй дозы вакцины

Вирусолог назвал последствия отказа от второй дозы вакцины

Специалист пояснил, чем опасна прививка лишь одним компонентом вакцины от коронавируса. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T19:06+0300

2021-07-20T19:06+0300

2021-07-20T19:16+0300

коронавирус в июле 2021

вакцинация

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Некоторые люди получают лишь первую дозу препарата вакцины от COVID-19, а на вторую стадию не являются. К каким последствиям это может привести, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.По словам эпидемиолога, такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них "отвязались". В итоге, пояснил профессор кафедры вирусологии, иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени.Он объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма "дельта"."Дело в том, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под "нулевой" вариант, и вот пришел "дельта". Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов", — отметил Алексей Аграновский.Чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать, заключил профессор кафедры вирусологии.

https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус в июле 2021, вакцинация