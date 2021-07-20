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В ВОЗ заявили о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных

В ВОЗ заявили о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных

ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от COVID для кормящих и беременных, повысив для них приоритет по прививке из-за риска тяжелого течения COVID-19 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T11:47+0300

2021-07-20T11:47+0300

2021-07-21T11:28+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения опубликовала новые рекомендации по прививкам от коронавируса.Согласно обновленному документу, беременность была отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19, сообщает РИА Новости. Эксперты, в частности, приняли решение отнести ко второй группе для приоритетного вакцинирования беременных женщин. По мнению ВОЗ, будущие матери заслуживают особого внимания, поскольку потенциальные преимущества и риски вакцинации касаются не только их здоровья, но и здоровья их будущих детей.Ранее этой группе не уделялось должного внимания при тестировании и распределении вакцин. При этом имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у беременных, заболевших COVID-19, выше риск тяжелого протекания болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста.Согласно опубликованным данным, для всех вакцин, включенных на данный момент в список ВОЗ для экстренного применения, были проведены исследования на беременных животных и не было зарегистрировано никаких вредных эффектов от вакцин на здоровье матери или плода."В соответствии с другими состояниями здоровья, которые подвергают людей повышенному риску (тяжелого протекания COVID-19 – ред.), беременные женщины теперь отнесены ко II этапу эпидемиологических сценариев дорожной карты SAGE по определению приоритетов, в частности, беременные женщины старшего возраста (от 35 лет – ред.) и женщины с сопутствующими заболеваниями", – говорится в заявлении Стратегической консультативной группы.Эксперты также отметили, что некоторые краткосрочные исследования позволили предположить отсутствие риска для младенцев при вакцинации от COVID-19 кормящих матерей. Первые ограниченные данные свидетельствуют о том, что защита от вакцины в таком случае может передаваться от матери к ребенку. ВОЗ при этом не рекомендует прекращать грудное вскармливание из-за прививки.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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