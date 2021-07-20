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Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210720/yapontsy-v-tokio-v-vostorge-ot-moldavskoy-sportsmenki-42594806.html
Японцы в Токио в восторге от молдавской спортсменки
Японцы в Токио в восторге от молдавской спортсменки
В олимпийской деревне местные поклонники преподнесли сюрприз национальной сборной Молдовы и лично Татьяне Салкуцан. 20.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-20T18:35+0300
2021-07-20T18:35+0300
олимпиада в токио-2020
олимпиада-2020
спортсменки
приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 20 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В олимпийском Токио на трибуны наложено табу, но фанаты находят способ держать связь со своими кумирами. Например, пишут иероглифы поддержки. В подтверждение – фото с изображением двух плакатов – для молдавской сборной и лично ей. Японские болельщики – фанаты – оформили персональный постер для Татьяны Салкуцан. Его разместили недалеко от номера, где живет спортсменка."Даже не знаю, почему именно меня выделили отдельно. Может, просто имя мое понравилось. Хотя есть вариант, что они меня знают как чемпионку Юношеских Олимпийских игр", - рассуждает спортсменка.Татьяна Салкуцан в олимпийской программе заявлена в двух дисциплинах: плавание на спине 100 и 200 метров. Спортсменка из Приднестровья дебютирует на взрослых Олимпийских играх 25 июля.Участие Молдовы в Токио-2020В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Самой юной в команде стала 15-летняя Анна Дулче (стрельба из пневматического пистолета).Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально откроются 23 июля, однако первые соревнования пройдут уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210717/olimpiyskaya-sbornaya-moldovy-grafica-foto-35546055.html
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олимпиада-2020, спортсменки, приднестровье

Японцы в Токио в восторге от молдавской спортсменки

18:35 20.07.2021
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© Photo : Facebook / Olympic MoldovaТатьяной Салкуцан
Татьяной Салкуцан - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
© Photo : Facebook / Olympic Moldova
В олимпийской деревне местные поклонники преподнесли сюрприз национальной сборной Молдовы и лично Татьяне Салкуцан.
ТИРАСПОЛЬ, 20 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В олимпийском Токио на трибуны наложено табу, но фанаты находят способ держать связь со своими кумирами. Например, пишут иероглифы поддержки.

"Тут у нас на каждом этаже развесили постеры с флагами стран, пожеланиями и высказываниями болельщиков для разных сборных", - рассказывает лидер национальной сборной по плаванию Татьяна Салкуцан.

В подтверждение – фото с изображением двух плакатов – для молдавской сборной и лично ей. Японские болельщики – фанаты – оформили персональный постер для Татьяны Салкуцан. Его разместили недалеко от номера, где живет спортсменка.
© Photo : предоставила Татьяна СалкуцанПостер для олимпийской сборной Молдовы
Постер для олимпийской сборной Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Постер для олимпийской сборной Молдовы
© Photo : предоставила Татьяна Салкуцан
"Даже не знаю, почему именно меня выделили отдельно. Может, просто имя мое понравилось. Хотя есть вариант, что они меня знают как чемпионку Юношеских Олимпийских игр", - рассуждает спортсменка.
© PhotoПостер для олимпийской сборной Молдовы
Постер для олимпийской сборной Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Постер для олимпийской сборной Молдовы
© Photo
Татьяна Салкуцан в олимпийской программе заявлена в двух дисциплинах: плавание на спине 100 и 200 метров. Спортсменка из Приднестровья дебютирует на взрослых Олимпийских играх 25 июля.

Участие Молдовы в Токио-2020

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
© Sputnik / Mihai CarausПрезентация проходила в парке Штефана чел Маре в Кишиневе.
Презентация проходила в парке Штефана чел Маре в Кишиневе. - Sputnik Молдова
1/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация проходила в парке Штефана чел Маре в Кишиневе.
© Sputnik / Mihai CarausОткрытие церемонии прошло под гимн Молдовы.
Открытие церемонии прошло под гимн Молдовы. - Sputnik Молдова
2/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Открытие церемонии прошло под гимн Молдовы.
© Sputnik / Mihai CarausГлава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.
Глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский. - Sputnik Молдова
3/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.
© Sputnik / Mihai CarausОсновной спортивный комплект формы: темный низ и бирюзовый верх.
Основной спортивный комплект формы: темный низ и бирюзовый верх. - Sputnik Молдова
4/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Основной спортивный комплект формы: темный низ и бирюзовый верх.
© Sputnik / Mihai CarausЕще один вариант спортивной экипировки.
Еще один вариант спортивной экипировки. - Sputnik Молдова
5/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Еще один вариант спортивной экипировки.
© Sputnik / Mihai CarausВ форме продефилировали известные медиаперсоны страны.
В форме продефилировали известные медиаперсоны страны. - Sputnik Молдова
6/13
© Sputnik / Mihai Caraus
В форме продефилировали известные медиаперсоны страны.
© Sputnik / Mihai CarausДругой комплект с белым верхом содержит элементы традиционной молдавской вышивки.
Другой комплект с белым верхом содержит элементы традиционной молдавской вышивки. - Sputnik Молдова
7/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Другой комплект с белым верхом содержит элементы традиционной молдавской вышивки.
© Sputnik / Mihai CarausОдежда для парадного выхода в строгих темно-серых тонах. На плечах – накидка в цветах молдавского флага.
Одежда для парадного выхода в строгих темно-серых тонах. На плечах – накидка в цветах молдавского флага. - Sputnik Молдова
8/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Одежда для парадного выхода в строгих темно-серых тонах. На плечах – накидка в цветах молдавского флага.
© Sputnik / Mihai CarausПрезентация формы сборной Молдовы для Олимпиады в Токио.
Презентация формы сборной Молдовы для Олимпиады в Токио. - Sputnik Молдова
9/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация формы сборной Молдовы для Олимпиады в Токио.
© Sputnik / Mihai CarausПрезентация прошла в Международный олимпийский день.
Презентация прошла в Международный олимпийский день. - Sputnik Молдова
10/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация прошла в Международный олимпийский день.
© Sputnik / Mihai CarausНа церемонии присутствовали несколько олимпийских чемпионов: Сергей Мурейко, Олег Молдован, Николай Журавский и Лариса Попова.
На церемонии присутствовали несколько олимпийских чемпионов: Сергей Мурейко, Олег Молдован, Николай Журавский и Лариса Попова. - Sputnik Молдова
11/13
© Sputnik / Mihai Caraus
На церемонии присутствовали несколько олимпийских чемпионов: Сергей Мурейко, Олег Молдован, Николай Журавский и Лариса Попова.
© Sputnik / Mihai CarausПримерили форму и будущие молдавские олимпийцы Анастасия Никита, Александра Мырка и Димитриана Безеде.
Примерили форму и будущие молдавские олимпийцы Анастасия Никита, Александра Мырка и Димитриана Безеде. - Sputnik Молдова
12/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Примерили форму и будущие молдавские олимпийцы Анастасия Никита, Александра Мырка и Димитриана Безеде.
© Sputnik / Mihai CarausОлимпийские кольца на церемонии.
Олимпийские кольца на церемонии. - Sputnik Молдова
13/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Олимпийские кольца на церемонии.
1/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация проходила в парке Штефана чел Маре в Кишиневе.
2/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Открытие церемонии прошло под гимн Молдовы.
3/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.
4/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Основной спортивный комплект формы: темный низ и бирюзовый верх.
5/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Еще один вариант спортивной экипировки.
6/13
© Sputnik / Mihai Caraus
В форме продефилировали известные медиаперсоны страны.
7/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Другой комплект с белым верхом содержит элементы традиционной молдавской вышивки.
8/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Одежда для парадного выхода в строгих темно-серых тонах. На плечах – накидка в цветах молдавского флага.
9/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация формы сборной Молдовы для Олимпиады в Токио.
10/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация прошла в Международный олимпийский день.
11/13
© Sputnik / Mihai Caraus
На церемонии присутствовали несколько олимпийских чемпионов: Сергей Мурейко, Олег Молдован, Николай Журавский и Лариса Попова.
12/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Примерили форму и будущие молдавские олимпийцы Анастасия Никита, Александра Мырка и Димитриана Безеде.
13/13
© Sputnik / Mihai Caraus
Олимпийские кольца на церемонии.
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпиада заглушка - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Олимпийская сборная Молдовы
17 июля, 10:33
231
Самой юной в команде стала 15-летняя Анна Дулче (стрельба из пневматического пистолета).
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально откроются 23 июля, однако первые соревнования пройдут уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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