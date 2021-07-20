https://ru.sputnik.md/20210720/yapontsy-v-tokio-v-vostorge-ot-moldavskoy-sportsmenki-42594806.html

Японцы в Токио в восторге от молдавской спортсменки

Японцы в Токио в восторге от молдавской спортсменки

В олимпийской деревне местные поклонники преподнесли сюрприз национальной сборной Молдовы и лично Татьяне Салкуцан. 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T18:35+0300

2021-07-20T18:35+0300

2021-07-20T18:35+0300

олимпиада в токио-2020

олимпиада-2020

спортсменки

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 20 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В олимпийском Токио на трибуны наложено табу, но фанаты находят способ держать связь со своими кумирами. Например, пишут иероглифы поддержки. В подтверждение – фото с изображением двух плакатов – для молдавской сборной и лично ей. Японские болельщики – фанаты – оформили персональный постер для Татьяны Салкуцан. Его разместили недалеко от номера, где живет спортсменка."Даже не знаю, почему именно меня выделили отдельно. Может, просто имя мое понравилось. Хотя есть вариант, что они меня знают как чемпионку Юношеских Олимпийских игр", - рассуждает спортсменка.Татьяна Салкуцан в олимпийской программе заявлена в двух дисциплинах: плавание на спине 100 и 200 метров. Спортсменка из Приднестровья дебютирует на взрослых Олимпийских играх 25 июля.Участие Молдовы в Токио-2020В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Самой юной в команде стала 15-летняя Анна Дулче (стрельба из пневматического пистолета).Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально откроются 23 июля, однако первые соревнования пройдут уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210717/olimpiyskaya-sbornaya-moldovy-grafica-foto-35546055.html

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олимпиада-2020, спортсменки, приднестровье