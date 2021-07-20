https://ru.sputnik.md/20210720/yuzhnyy-potok-ili-kak-rossiya-pomogaet-snabzhat-energiey-ukrainskuyu-bessarabiyu-42602200.html

"Южный поток", или как Россия помогает снабжать энергией украинскую Бессарабию

"Южный поток", или как Россия помогает снабжать энергией украинскую Бессарабию

Украинские власти планируют к 2024 году обеспечить электроэнергией юго-запад Одесской области за счет собственных транспортных мощностей. Пока значительная... 20.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-20T21:13+0300

2021-07-20T21:13+0300

2021-07-20T22:51+0300

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. К 2024 году, например, "Укрэнерго" планирует построить мощную ЛЭП, которая будет работать в районах украинской Бессарабии. Пока все энергоснабжение юго-западных районов Одесской области происходит через территорию Молдовы, а главный распределительный узел обеспечивающий снабжение большей части Одесской области находится в ведении Молдавской ГРЭС, которая принадлежит российскому концерну "Интер РАО ЕЭС".Обезопасить поставки электроэнергии в западные районы Одесской области украинские власти пытаются уже не одно десятилетие. Теперь, как утверждают украинские СМИ, в Киеве опасаются еще и отключений по политическим мотивам.ПредысторияВ начале июля из-за аварийного отключения на электростанции в Молдове без электричества полностью или частично остались почти 150 населенных пунктов в Одесской области.Отключение произошло на линии 110 кВ на Молдавской ГРЭС, которая среди прочего питает украинские подстанции "Раздельная" и "Кучурганы". Полностью без света остались 96 населенных пунктов в Раздельнянском и Одесском районах. Еще 47 были обесточены частично. К вечеру того же дня электроснабжение было восстановлено.Такие инциденты в Одесской области - не редкость. Потребление электроэнергии с годами растет, а энергосеть развивается медленно.С советских времен энергосистемы Молдовы и юго-западной части Украины представляют собой единое целое. Одним из главных энергоузлов региона является Молдавская ГРЭС, которая с 2005 года входит в состав российского энергетического концерна "Интер РАО ЕЭС".Одесса и часть Одесской области получают электричество от Южноукраинской АЭС.Значительная часть Одесской области и все юго-западные районы, расположенные в южной Бессарабии, получают электричество за счет перетоков через распределительный узел Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Электроэнергия в юго-западные районы поставляется по линиям "Вулканешты — Болград", "Каушаны—Староказачье" и "МГРЭС — Арциз". Несмотря на напряженные отношения Киева и Москвы, поставки электроэнергии через мощности российской компании в Приднестровье не оказывались под угрозой.Планы УкраиныПостроить собственные транспортировочные мощности вдоль восточной и южной границы с Молдовой украинские власти пытаются давно. Так, "Укрэнерго" давно вынашивает планы соединить мощной ЛЭП Приморскую подстанцию, расположенную близ Одессы, Днестровскую ГАЭС и Хмельницкую АЭС. Эта линия должна пройти вдоль восточной границы Молдовы. Сейчас Каскад Днестровских ГЭС и Одесская область связаны линией 330 КВ, которая проходит с севера на юг через территорию Молдовы и замкнута на Молдавскую ГРЭС.Куда менее амбициозный проект "Укрэнерго" заключается в строительстве собственной линии электропередач в западные районы Одесской области. Тем не менее и об этом проекте на Украине говорят со второй половины нулевых. В планы "Укрэнерго" входит строительство линии электропередач на 330 кВ от подстанции Новоодесская в районе Беляевки вдоль украинско-молдавской границы по территории Украины до подстанции в районе города Арциз. В перспективе она должна передавать электричество от Южноукраинской АЭС на крупную подстанцию в Арцизе, откуда идет энергоснабжение всех южных районов Одесской области. Пока, по данным молдавского оператора энерготранспортной сети, предприятия "Молдэлектрика" и сама станция Новоодесская получают электроэнергию через молдавские энергосети.Тем не менее, согласно распоряжению правительства Украины, ЛЭП "Новоодесская — Арциз" должна быть построена и запущена до 2024 года. Стоимость проекта — около трех миллиардов гривен. Из которых 2,7 миллиардов гривен поступит из госбюджета, а 300 миллионов гривен — из местных бюджетов.Протяженность ЛЭП составит 104 километра, в том числе 20 километров на участке перехода через заболоченную местность Днестровского лимана. Реализовывать проект планируют параллельно со строительством дороги в обход Молдавской территории (с. Паланка).Новая ЛЭП, по прогнозам украинских энергетиков, не просто укрепит энергетическую безопасность региона, но и поможет сэкономить на транспортировке, так как сейчас расходы "Укрэнерго" на использование электросетей Молдовы находятся на уровне 5% от суммы поставленной потребителям электроэнергии.Протесты экологовЭто не первая попытка украинских властей построить такую ЛЭП. Попытки сдвинуть проект с мертвой точки предпринимались в 2009 и 2014 годах. Тогда деньги на строительство линий украинские власти планировали взять у Европейского банка реконструкции и развития. Но проект столкнулся с протестом экологов.Дело в том, что маршрут ЛЭП, который предлагает украинская государственная энергетическая компания, проходит через Нижнеднестровский национальный природный парк, важную территорию, на которой гнездятся и кормятся перелетные птицы. Еще в 2009 году общественные украинские организации выступили против этих планов. ЕБРР, прежде чем продолжить рассмотрение финансирования проекта, потребовал от компании разработать альтернативные маршруты.Вместо этого уже в 2014 году Одесский областной совет объявил о своем решении уменьшить площадь заповедника "Днестровские плавни". Проект тогда своего развития не получил.Вернулись к нему украинские власти уже в 2021 году. Теперь расходы на строительство планируется покрыть из собственного госбюджета, что дает основания для сомнений в сроках реализации проекта.

https://ru.sputnik.md/20210213/2520-mvt-moschnaya-energetika-moldavskoy-gres-33609733.html

https://ru.sputnik.md/20180718/trombitskij-dnestr-ryba-20626761.html

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одесса, молдова, украина, приднестровье