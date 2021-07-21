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Видео: авиация Минобороны России борется с лесными пожарами в Карелии и Якутии
Видео: авиация Минобороны России борется с лесными пожарами в Карелии и Якутии
За прошедшие сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров. 21.07.2021, Sputnik Молдова
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Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха. По информации Минобороны, за минувшие сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров. Кроме того, экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 13 специалистов противопожарной службы и более одной тонны грузов. За все время ликвидации лесных пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 211 сбросов более 2692 тонн воды, а также перевезено 303 специалиста противопожарной службы и свыше 38,7 тонн грузов. Кроме того, для тушения природных пожаров в Республике Карелия Минобороны направило экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).
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пожар, россия, видео, видео, мультимедиа

Видео: авиация Минобороны России борется с лесными пожарами в Карелии и Якутии

20:03 21.07.2021
0
© Ruptly Russian Ministry of Defence
За прошедшие сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров.
Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха.
По информации Минобороны, за минувшие сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров. Кроме того, экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 13 специалистов противопожарной службы и более одной тонны грузов.
За все время ликвидации лесных пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 211 сбросов более 2692 тонн воды, а также перевезено 303 специалиста противопожарной службы и свыше 38,7 тонн грузов.
Кроме того, для тушения природных пожаров в Республике Карелия Минобороны направило экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).
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