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Ажиотаж в Гагаузии: претенденты на депутатские кресла создали очередь
Ажиотаж в Гагаузии: претенденты на депутатские кресла создали очередь
Количество желающих стать депутатами Народного собрания вновь значительно превысит количество депутатских мандатов. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T12:53+0300
2021-07-21T12:53+0300
гагаузия
выборы
молдова
политика
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КОМРАТ, 21 июл – Sputnik, Максим Топал.Около 50 человек собралось утром 21 июля перед зданием Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Все они пришли, чтобы взять подписные листы для участия в избирательной кампании в депутаты регионального парламента.По словам председателя ЦИК Гагаузии Яны Коваленко, "ажиотаж есть, мы видим, что с 8 часов утра уже были люди, которые создали очередь"."С 9 часов утра мы начали прием документов для выдачи подписных листов", – отметила Коваленко.Среди претендентов – председатель Народного собрания шестого созыва Владимир Кысса. Он надеется на то, что кампания будет проходить "без грязи", а кандидаты будут соревноваться в количестве и качестве законодательных инициатив, направленных на благо Гагаузии."Я хочу, чтобы Гагаузия развивалась, шла вперед, чтобы создавались рабочие места, развивалась сельская местность. Мы ничего не обещаем, но мы многое сделали и еще многое сделаем. Я буду продолжать свою программу по развитию Гагаузии", - отметил Владимир Кысса.Житель села Конгаз Иван Бессараб заявил, что намерен отстаивать полномочия региона перед властями в Кишиневе, а экс-депутат из Вулканешт Роман Тютин нацелен на то, чтобы наладить диалог между властями всех уровней.Среди желающих стать депутатом – и Демьян Карасени, возглавляющий территориальный офис парламента в Комрате."Иду в Народное собрание для того, чтобы в Гагаузии была стабильность. Надеюсь, что в этом составе будут, в первую очередь, государственники, которые будут думать о Гагаузии", – отметил Демьян Карасени.Чтобы стать кандидатом в депутаты, нужно получить подписные листы и собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. Для населенных пунктов, где количество избирателей составляет менее 500 человек, необходимо собрать от 50 до 75 подписей, а для остальных – от 100 до 150.Подписные листы в ЦИК можно будет сдавать до 20 августа включительно.ЦИК Гагаузии также уже зарегистрировал для участия в выборах избирательный блок, сформированный Партией коммунистов и Партией социалистов Молдовы.Выборы в Народное собрание Гагаузии назначены на 19 сентября. Жителям региона предстоит избрать депутатов седьмого созыва в 35 избирательных округах.
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гагаузия, выборы, молдова

Ажиотаж в Гагаузии: претенденты на депутатские кресла создали очередь

12:53 21.07.2021
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© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии стартуют выборы
В Гагаузии стартуют выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Количество желающих стать депутатами Народного собрания вновь значительно превысит количество депутатских мандатов.
КОМРАТ, 21 июл – Sputnik, Максим Топал.
Около 50 человек собралось утром 21 июля перед зданием Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Все они пришли, чтобы взять подписные листы для участия в избирательной кампании в депутаты регионального парламента.
По словам председателя ЦИК Гагаузии Яны Коваленко, "ажиотаж есть, мы видим, что с 8 часов утра уже были люди, которые создали очередь".
"С 9 часов утра мы начали прием документов для выдачи подписных листов", – отметила Коваленко.
Среди претендентов – председатель Народного собрания шестого созыва Владимир Кысса. Он надеется на то, что кампания будет проходить "без грязи", а кандидаты будут соревноваться в количестве и качестве законодательных инициатив, направленных на благо Гагаузии.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии стартуют выборы
В Гагаузии стартуют выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
В Гагаузии стартуют выборы
© Sputnik / Maxim Topal
"Я хочу, чтобы Гагаузия развивалась, шла вперед, чтобы создавались рабочие места, развивалась сельская местность. Мы ничего не обещаем, но мы многое сделали и еще многое сделаем. Я буду продолжать свою программу по развитию Гагаузии", - отметил Владимир Кысса.
Житель села Конгаз Иван Бессараб заявил, что намерен отстаивать полномочия региона перед властями в Кишиневе, а экс-депутат из Вулканешт Роман Тютин нацелен на то, чтобы наладить диалог между властями всех уровней.
"Законов у нас много, а исполняется – крайне мало. Я думаю, в первую очередь нужно заняться контролем исполнения уже имеющихся законов", – сказал претендент на пост депутата.
Среди желающих стать депутатом – и Демьян Карасени, возглавляющий территориальный офис парламента в Комрате.
"Иду в Народное собрание для того, чтобы в Гагаузии была стабильность. Надеюсь, что в этом составе будут, в первую очередь, государственники, которые будут думать о Гагаузии", – отметил Демьян Карасени.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии стартуют выборы
В Гагаузии стартуют выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
В Гагаузии стартуют выборы
© Sputnik / Maxim Topal
Чтобы стать кандидатом в депутаты, нужно получить подписные листы и собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. Для населенных пунктов, где количество избирателей составляет менее 500 человек, необходимо собрать от 50 до 75 подписей, а для остальных – от 100 до 150.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии стартуют выборы
В Гагаузии стартуют выборы - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
В Гагаузии стартуют выборы
© Sputnik / Maxim Topal
Подписные листы в ЦИК можно будет сдавать до 20 августа включительно.
ЦИК Гагаузии также уже зарегистрировал для участия в выборах избирательный блок, сформированный Партией коммунистов и Партией социалистов Молдовы.
Выборы в Народное собрание Гагаузии назначены на 19 сентября. Жителям региона предстоит избрать депутатов седьмого созыва в 35 избирательных округах.
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