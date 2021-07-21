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Ажиотаж в Гагаузии: претенденты на депутатские кресла создали очередь

Ажиотаж в Гагаузии: претенденты на депутатские кресла создали очередь

Количество желающих стать депутатами Народного собрания вновь значительно превысит количество депутатских мандатов. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T12:53+0300

2021-07-21T12:53+0300

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гагаузия

выборы

молдова

политика

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КОМРАТ, 21 июл – Sputnik, Максим Топал.Около 50 человек собралось утром 21 июля перед зданием Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Все они пришли, чтобы взять подписные листы для участия в избирательной кампании в депутаты регионального парламента.По словам председателя ЦИК Гагаузии Яны Коваленко, "ажиотаж есть, мы видим, что с 8 часов утра уже были люди, которые создали очередь"."С 9 часов утра мы начали прием документов для выдачи подписных листов", – отметила Коваленко.Среди претендентов – председатель Народного собрания шестого созыва Владимир Кысса. Он надеется на то, что кампания будет проходить "без грязи", а кандидаты будут соревноваться в количестве и качестве законодательных инициатив, направленных на благо Гагаузии."Я хочу, чтобы Гагаузия развивалась, шла вперед, чтобы создавались рабочие места, развивалась сельская местность. Мы ничего не обещаем, но мы многое сделали и еще многое сделаем. Я буду продолжать свою программу по развитию Гагаузии", - отметил Владимир Кысса.Житель села Конгаз Иван Бессараб заявил, что намерен отстаивать полномочия региона перед властями в Кишиневе, а экс-депутат из Вулканешт Роман Тютин нацелен на то, чтобы наладить диалог между властями всех уровней.Среди желающих стать депутатом – и Демьян Карасени, возглавляющий территориальный офис парламента в Комрате."Иду в Народное собрание для того, чтобы в Гагаузии была стабильность. Надеюсь, что в этом составе будут, в первую очередь, государственники, которые будут думать о Гагаузии", – отметил Демьян Карасени.Чтобы стать кандидатом в депутаты, нужно получить подписные листы и собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. Для населенных пунктов, где количество избирателей составляет менее 500 человек, необходимо собрать от 50 до 75 подписей, а для остальных – от 100 до 150.Подписные листы в ЦИК можно будет сдавать до 20 августа включительно.ЦИК Гагаузии также уже зарегистрировал для участия в выборах избирательный блок, сформированный Партией коммунистов и Партией социалистов Молдовы.Выборы в Народное собрание Гагаузии назначены на 19 сентября. Жителям региона предстоит избрать депутатов седьмого созыва в 35 избирательных округах.

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