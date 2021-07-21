https://ru.sputnik.md/20210721/chto-s-covid-19-v-turtsii-otvet-erdogana-42801715.html

Что с COVID-19 в Турции: ответ Эрдогана

Что с COVID-19 в Турции: ответ Эрдогана

Президент Турции рассказал, выявлены ли на территории страны новые штаммы коронавируса. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T17:28+0300

2021-07-21T17:28+0300

2021-07-21T17:28+0300

коронавирус

вакцинация

турция

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Турция пока не столкнулась с угрозой распространения новых штаммов коронавируса, об этом в среду заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, передает РИА Новости.Максимума с начала пандемии суточный прирост заболеваемости в Турции достиг 16 апреля, составив 63 082 случая. Затем он начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля показатель стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.Во вторник суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 8780, это максимальный показатель с конца мая.С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 21 миллиона.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://ru.sputnik.md/20210706/Zarazhenie-shtammom-delta-plyus-vpervye-vyyavleno-v-Turtsii-35384946.html

турция

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вакцинация, турция