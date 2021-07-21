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Что с COVID-19 в Турции: ответ Эрдогана
Что с COVID-19 в Турции: ответ Эрдогана
Президент Турции рассказал, выявлены ли на территории страны новые штаммы коронавируса. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T17:28+0300
2021-07-21T17:28+0300
коронавирус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Турция пока не столкнулась с угрозой распространения новых штаммов коронавируса, об этом в среду заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, передает РИА Новости.Максимума с начала пандемии суточный прирост заболеваемости в Турции достиг 16 апреля, составив 63 082 случая. Затем он начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля показатель стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.Во вторник суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 8780, это максимальный показатель с конца мая.С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 21 миллиона.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ru.sputnik.md/20210706/Zarazhenie-shtammom-delta-plyus-vpervye-vyyavleno-v-Turtsii-35384946.html
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вакцинация, турция

Что с COVID-19 в Турции: ответ Эрдогана

17:28 21.07.2021
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© AFP 2021 / Yasin AkgulВид сверху на покрытое слизью Мраморное море в гавани Стамбула
Вид сверху на покрытое слизью Мраморное море в гавани Стамбула - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© AFP 2021 / Yasin Akgul
Президент Турции рассказал, выявлены ли на территории страны новые штаммы коронавируса.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Турция пока не столкнулась с угрозой распространения новых штаммов коронавируса, об этом в среду заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, передает РИА Новости.
Максимума с начала пандемии суточный прирост заболеваемости в Турции достиг 16 апреля, составив 63 082 случая. Затем он начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля показатель стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.
Во вторник суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 8780, это максимальный показатель с конца мая.

"Турция вошла в праздник Курбан-байрам с понижением числа случаев заболевания и смертей от коронавируса. В то время как многие страны сражаются с новыми его вариантами, Турция еще не столкнулась с этой угрозой".

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Молдова
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.
Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус Covid-19 в Мумбаи - Sputnik Молдова, 1920, 06.07.2021
Коронавирус
Заражение штаммом "дельта плюс" впервые выявлено в Турции
6 июля, 14:20
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В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 21 миллиона.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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