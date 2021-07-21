Что ждет генпрокурора Молдовы Александра Стояногло

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем, изменит ли новый парламент "Закон о прокуратуре", и выясняем, что за скандал случился с молдавской участницей фестиваля "Славянский базар – 2021".

Устраивает ли новую власть генеральный прокурор Молдовы, и если нет – что они собираются предпринять.

Почему из Молдовы уехал Вячеслав Платон и ждать ли новых известных мигрантов? Не ждет ли Молдову "культ личности"?

А также – как прошел фестиваль "Славянский базар-2021" и что за скандал был связан с Молдовой.