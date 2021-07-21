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Что ждет генпрокурора Молдовы Александра Стояногло
Что ждет генпрокурора Молдовы Александра Стояногло
21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T08:30+0300
2021-07-21T08:30+0300
2021-07-21T10:17+0300
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утро на sputnik’e
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем, изменит ли новый парламент "Закон о прокуратуре", и выясняем, что за скандал случился с молдавской участницей фестиваля "Славянский базар – 2021".
Устраивает ли новую власть генеральный прокурор Молдовы, и если нет – что они собираются предпринять.
Почему из Молдовы уехал Вячеслав Платон и ждать ли новых известных мигрантов? Не ждет ли Молдову "культ личности"?
А также – как прошел фестиваль "Славянский базар-2021" и что за скандал был связан с Молдовой.
Обо всем этом – в беседе с политологом Корнелиу Чурей, музыкантом Константином Московичем и журналистом Андреем Порубиным.