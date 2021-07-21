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Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе. 21.07.2021, Sputnik Молдова
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общество
школа
казань
убийство
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Ильназа Галявиева после проведения психолого-психиатрической экспертизы перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), передает РИА Новости.Официальных заявлений о результатах обследования пока не было, но по данным СМИ арестованного сочли невменяемым на момент совершения преступления.Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе: 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, жертвами стали семеро детей и два педагога, еще 24 человека пострадали.В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное заключение.Ранее Ильназ Галявиев, расстрелявший людей в казанской школе, признал свою вину.
https://ru.sputnik.md/20210511/kadry-s-mesta-strelby-u-shkoly-v-kazani-34701860.html
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школа, казань, убийство

Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу

20:31 21.07.2021
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани
Избрание меры пресечения подозреваемому в стрельбе в школе Казани - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Ильназа Галявиева после проведения психолого-психиатрической экспертизы перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), передает РИА Новости.
Официальных заявлений о результатах обследования пока не было, но по данным СМИ арестованного сочли невменяемым на момент совершения преступления.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани - Sputnik Молдова, 1920, 11.05.2021
Фото
Кадры с места стрельбы у школы в Казани
11 мая, 12:02
723
Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе: 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, жертвами стали семеро детей и два педагога, еще 24 человека пострадали.
В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Ильназ Галявиев, расстрелявший людей в казанской школе, признал свою вину.
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