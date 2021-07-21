https://ru.sputnik.md/20210721/delo-kazanskogo-strelka---galyavieva-perevodyat-v-psikhiatricheskuyu-bolnitsu-42837256.html
Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T20:31+0300
2021-07-21T20:31+0300
2021-07-21T20:31+0300
общество
школа
казань
убийство
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Ильназа Галявиева после проведения психолого-психиатрической экспертизы перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), передает РИА Новости.Официальных заявлений о результатах обследования пока не было, но по данным СМИ арестованного сочли невменяемым на момент совершения преступления.Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе: 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, жертвами стали семеро детей и два педагога, еще 24 человека пострадали.В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное заключение.Ранее Ильназ Галявиев, расстрелявший людей в казанской школе, признал свою вину.
https://ru.sputnik.md/20210511/kadry-s-mesta-strelby-u-shkoly-v-kazani-34701860.html
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школа, казань, убийство
Дело "казанского стрелка" - Галявиева переводят в психиатрическую больницу
Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik.
Ильназа Галявиева после проведения психолого-психиатрической экспертизы перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 ("Бутырка"), передает РИА Новости
.
Официальных заявлений о результатах обследования пока не было, но по данным СМИ арестованного сочли невменяемым на момент совершения преступления.
Одиннадцатого мая в Казани произошло крупнейшее за новейшую историю России массовое убийство в школе: 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, жертвами стали семеро детей и два педагога, еще 24 человека пострадали.
В случае признания вменяемым ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Ильназ Галявиев, расстрелявший людей в казанской школе, признал свою вину.