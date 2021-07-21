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Десятки неизвестных вирусов обнаружили ученые в тающих ледниках Тибета
Десятки неизвестных вирусов обнаружили ученые в тающих ледниках Тибета
Как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T23:37+0300
2021-07-21T23:37+0300
ученые
исследование
вирус
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Около трех десятков видов неизвестных вирусов обнаружили американские ученые в образцах древнего льда с Тибетского плато, передает РИА Новости.Биологи из Университета штата Огайо изучили два керна, которые в 2015 году отобрали на леднике Гулия в западном Китае. Возраст льда оценивается в 15 тысяч лет. В нем обнаружили генетические коды 33 вирусов, четыре из которых уже были известны, а 28 — совершенно новые, с ними ученые не знакомы."Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи Чжи-Пин Чжона (Zhi-Ping Zhong), микробиолога из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома Университета штата Огайо. — Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы — часть этой среды".По словам исследователей, как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. Это очень важная информация, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются в размерах и по мере их таяния древние вирусы выходят на поверхность."Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, — объясняет еще один участник исследования доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома. — У них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях".У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.Авторы работы надеются, что их открытие поможет проследить историю эволюции вирусов и лучше понять, какие изменения происходили в окружающей среде в прошлом.
https://ru.sputnik.md/20210629/covid-19-iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-35300510.html
https://ru.sputnik.md/20210716/COVID-19-utechka-ili-estestvennoe-proiskhozhdenie--mnenie-eksperta-35553072.html
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ученые, исследование, вирус

Десятки неизвестных вирусов обнаружили ученые в тающих ледниках Тибета

23:37 21.07.2021
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© REUTERS / NIAID-IRFВид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / NIAID-IRF
Как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Около трех десятков видов неизвестных вирусов обнаружили американские ученые в образцах древнего льда с Тибетского плато, передает РИА Новости.
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Биологи из Университета штата Огайо изучили два керна, которые в 2015 году отобрали на леднике Гулия в западном Китае. Возраст льда оценивается в 15 тысяч лет. В нем обнаружили генетические коды 33 вирусов, четыре из которых уже были известны, а 28 — совершенно новые, с ними ученые не знакомы.
"Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи Чжи-Пин Чжона (Zhi-Ping Zhong), микробиолога из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома Университета штата Огайо. — Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы — часть этой среды".
По словам исследователей, как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. Это очень важная информация, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются в размерах и по мере их таяния древние вирусы выходят на поверхность.
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"Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, — объясняет еще один участник исследования доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома. — У них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях".
У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.
Авторы работы надеются, что их открытие поможет проследить историю эволюции вирусов и лучше понять, какие изменения происходили в окружающей среде в прошлом.
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