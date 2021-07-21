https://ru.sputnik.md/20210721/desyatki-neizvestnykh-virusov-obnaruzhili-uchenye-v-tayuschikh-lednikakh-tibeta-42776768.html

Десятки неизвестных вирусов обнаружили ученые в тающих ледниках Тибета

Десятки неизвестных вирусов обнаружили ученые в тающих ледниках Тибета

Как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T23:37+0300

2021-07-21T23:37+0300

2021-07-21T23:37+0300

ученые

исследование

вирус

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Около трех десятков видов неизвестных вирусов обнаружили американские ученые в образцах древнего льда с Тибетского плато, передает РИА Новости.Биологи из Университета штата Огайо изучили два керна, которые в 2015 году отобрали на леднике Гулия в западном Китае. Возраст льда оценивается в 15 тысяч лет. В нем обнаружили генетические коды 33 вирусов, четыре из которых уже были известны, а 28 — совершенно новые, с ними ученые не знакомы."Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи Чжи-Пин Чжона (Zhi-Ping Zhong), микробиолога из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома Университета штата Огайо. — Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы — часть этой среды".По словам исследователей, как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. Это очень важная информация, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются в размерах и по мере их таяния древние вирусы выходят на поверхность."Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, — объясняет еще один участник исследования доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома. — У них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях".У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.Авторы работы надеются, что их открытие поможет проследить историю эволюции вирусов и лучше понять, какие изменения происходили в окружающей среде в прошлом.

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ученые, исследование, вирус