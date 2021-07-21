https://ru.sputnik.md/20210721/ekspert-rossiyskie-mirotvortsy--garant-sokhraneniya-gosudarstvennosti-moldovy-42773057.html

Эксперт: российские миротворцы — гарант сохранения государственности Молдовы

Эксперт: российские миротворцы — гарант сохранения государственности Молдовы

В 1992 году, 21 июля, в Москве президент России Борис Ельцин и президент Молдовы Мирча Снегур подписали соглашение о принципах мирного урегулирования... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T15:01+0300

2021-07-21T15:01+0300

2021-07-21T15:15+0300

политика

борис шаповалов

санду

миротворцы

приднестровье

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Российские миротворцы в Приднестровье обеспечивают мир в регионе, но и являются гарантами сохранения молдавской государственности. Об этом в комментарии для радиостудии Sputnik Молдова заявил историк и политолог Борис Шаповалов.По его словам, российский контингент в Приднестровье, введенный по соглашению 21 июля 1992 года, доказал свою эффективность.Политолог подчеркивает, что именно вмешательство России тогда остановило кровопролитие.Все попытки изменить соглашение 1992 года и заменить миротворческий контингент на какую-либо гражданскую миссию, по словам специалиста, могут привести к эскалации конфликта."Те, кто пытается упразднить миротворческую миссию, они пытаются в одностороннем порядке переиграть ситуацию в свою пользу. Но надо понимать, что это приведет к социальным или военным столкновениям", — считает политолог.Главная ценность документа, подписанного в 1992 году, состоит в том, что он закрепляет стремление к политическому урегулированию конфликта, удобному для всех сторон.Политолог также считает, что российские миротворцы на территории Молдовы еще и гарантия сохранения молдавской государственности. По его словам, смена власти в Молдове несет в себе и определенные риски для стабильности в регионе."Меня это очень беспокоит. Ведь это не самостоятельная правящая партия, все они выкормыши западных фондов. Они работают по команде извне. Учитывая, что президент — гражданин Молдовы и Румынии, не очень понятно, какую политику они будут проводить. Мы видим, как очень часто представители Запада все пытаются ломать через колено. Все эти соглашения с Украиной, Грузией — это настораживает", — говорит Шаповалов.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2″ участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).По предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов, или 63 мандата в парламенте Молдовы.И президент Майя Санду и первые лица PAS неоднократно заявляли, что хотят выстраивать прагматичные отношения с РФ, в том числе в контексте приднестровского урегулирования. При этом Санду и представители пропрезидентской партии публично выступают за вывод российского миротворческого контингента и его замену на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.Совсем недавно Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины и Грузии Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили, в котором стороны обвиняют Россию в незаконной оккупации территории Грузии, временной оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

https://ru.sputnik.md/20210301/komu-meshayut-rossiyskie-mirotvortsy-v-pridnestrove-33821820.html

https://ru.sputnik.md/20210720/pochemu-sandu-riskuet-poyti-po-puti-zelenskogo-35579100.html

приднестровье

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борис шаповалов, санду, миротворцы, приднестровье