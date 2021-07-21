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Эксперт: российские миротворцы — гарант сохранения государственности Молдовы
Эксперт: российские миротворцы — гарант сохранения государственности Молдовы
В 1992 году, 21 июля, в Москве президент России Борис Ельцин и президент Молдовы Мирча Снегур подписали соглашение о принципах мирного урегулирования... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T15:01+0300
2021-07-21T15:15+0300
политика
борис шаповалов
санду
миротворцы
приднестровье
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Российские миротворцы в Приднестровье обеспечивают мир в регионе, но и являются гарантами сохранения молдавской государственности. Об этом в комментарии для радиостудии Sputnik Молдова заявил историк и политолог Борис Шаповалов.По его словам, российский контингент в Приднестровье, введенный по соглашению 21 июля 1992 года, доказал свою эффективность.Политолог подчеркивает, что именно вмешательство России тогда остановило кровопролитие.Все попытки изменить соглашение 1992 года и заменить миротворческий контингент на какую-либо гражданскую миссию, по словам специалиста, могут привести к эскалации конфликта."Те, кто пытается упразднить миротворческую миссию, они пытаются в одностороннем порядке переиграть ситуацию в свою пользу. Но надо понимать, что это приведет к социальным или военным столкновениям", — считает политолог.Главная ценность документа, подписанного в 1992 году, состоит в том, что он закрепляет стремление к политическому урегулированию конфликта, удобному для всех сторон.Политолог также считает, что российские миротворцы на территории Молдовы еще и гарантия сохранения молдавской государственности. По его словам, смена власти в Молдове несет в себе и определенные риски для стабильности в регионе."Меня это очень беспокоит. Ведь это не самостоятельная правящая партия, все они выкормыши западных фондов. Они работают по команде извне. Учитывая, что президент — гражданин Молдовы и Румынии, не очень понятно, какую политику они будут проводить. Мы видим, как очень часто представители Запада все пытаются ломать через колено. Все эти соглашения с Украиной, Грузией — это настораживает", — говорит Шаповалов.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2″ участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).По предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов, или 63 мандата в парламенте Молдовы.И президент Майя Санду и первые лица PAS неоднократно заявляли, что хотят выстраивать прагматичные отношения с РФ, в том числе в контексте приднестровского урегулирования. При этом Санду и представители пропрезидентской партии публично выступают за вывод российского миротворческого контингента и его замену на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.Совсем недавно Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины и Грузии Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили, в котором стороны обвиняют Россию в незаконной оккупации территории Грузии, временной оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.
https://ru.sputnik.md/20210301/komu-meshayut-rossiyskie-mirotvortsy-v-pridnestrove-33821820.html
https://ru.sputnik.md/20210720/pochemu-sandu-riskuet-poyti-po-puti-zelenskogo-35579100.html
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Евгений Чебан
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борис шаповалов, санду, миротворцы, приднестровье

Эксперт: российские миротворцы — гарант сохранения государственности Молдовы

15:01 21.07.2021 (обновлено: 15:15 21.07.2021)
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© Sputnik / David Galstyan / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В 1992 году, 21 июля, в Москве президент России Борис Ельцин и президент Молдовы Мирча Снегур подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Российские миротворцы в Приднестровье обеспечивают мир в регионе, но и являются гарантами сохранения молдавской государственности. Об этом в комментарии для радиостудии Sputnik Молдова заявил историк и политолог Борис Шаповалов.
По его словам, российский контингент в Приднестровье, введенный по соглашению 21 июля 1992 года, доказал свою эффективность.

"Это соглашение остановило гражданскую войну на территории Республики Молдова. То, что происходило в 1992 году, - это были настоящие боевые действия, гибли люди, десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома", — рассказывает Шаповалов.

Миротворческий пост города Бендеры на мосту через Днестр. - Sputnik Молдова, 1920, 01.03.2021
Кому мешают российские миротворцы в Приднестровье
1 марта, 17:12
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Политолог подчеркивает, что именно вмешательство России тогда остановило кровопролитие.

"Конечно, вмешательство России, введение ограниченного контингента оно сыграло очень большую роль. Благодаря миротворческой миссии, как бы ее некоторые правые политики ни ругали и не пытались ее свернуть, сохраняется мир по сегодняшний момент", — считает Шаповалов.

Все попытки изменить соглашение 1992 года и заменить миротворческий контингент на какую-либо гражданскую миссию, по словам специалиста, могут привести к эскалации конфликта.
"Те, кто пытается упразднить миротворческую миссию, они пытаются в одностороннем порядке переиграть ситуацию в свою пользу. Но надо понимать, что это приведет к социальным или военным столкновениям", — считает политолог.
Главная ценность документа, подписанного в 1992 году, состоит в том, что он закрепляет стремление к политическому урегулированию конфликта, удобному для всех сторон.

"Как только найдется такое решение, российские миротворцы покинут территорию".

Борис Шаповалов - Sputnik Молдова
Борис Шаповалов
политолог
Политолог также считает, что российские миротворцы на территории Молдовы еще и гарантия сохранения молдавской государственности. По его словам, смена власти в Молдове несет в себе и определенные риски для стабильности в регионе.
"Меня это очень беспокоит. Ведь это не самостоятельная правящая партия, все они выкормыши западных фондов. Они работают по команде извне. Учитывая, что президент гражданин Молдовы и Румынии, не очень понятно, какую политику они будут проводить. Мы видим, как очень часто представители Запада все пытаются ломать через колено. Все эти соглашения с Украиной, Грузией — это настораживает", — говорит Шаповалов.
Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
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Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского
Вчера, 17:00
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2″ участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).
По предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов, или 63 мандата в парламенте Молдовы.
И президент Майя Санду и первые лица PAS неоднократно заявляли, что хотят выстраивать прагматичные отношения с РФ, в том числе в контексте приднестровского урегулирования. При этом Санду и представители пропрезидентской партии публично выступают за вывод российского миротворческого контингента и его замену на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.
Совсем недавно Санду подписала совместную декларацию с президентами Украины и Грузии Владимиром Зеленским и Саломе Зурабишвили, в котором стороны обвиняют Россию в незаконной оккупации территории Грузии, временной оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.
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