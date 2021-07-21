https://ru.sputnik.md/20210721/est-li-shtamm-delta-v-moldove-minzdrav-o-probakh-otpravlennykh-v-germany-42738163.html

Есть ли штамм "дельта" в Молдове: Минздрав – о пробах, отправленных в Германию

Есть ли штамм "дельта" в Молдове: Минздрав – о пробах, отправленных в Германию

Молдавский Минздрав до сих пор с точностью не знает, есть ли в республике новый вариант коронавируса. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T12:45+0300

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2021-07-21T12:46+0300

коронавирус

минздрав

молдова

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Результаты проб, отправленных в лабораторию в Германию на проверку наличия штамма "дельта" коронавируса, еще не пришли, заявил в среду в ходе пресс-конференции госсекретарь Минздрава Денис Чернеля. По его словам, контагиозность так называемого "индийского" штамма считается в два раза выше, чем изначальный вариант вируса, он примерно на 60% заразнее, чем штамм "альфа", также известный как "британский"."Именно индийский штамм может стать доминирующим на глобальном уровне и провоцировать большое количество новых случаев коронавируса", – считает госсекретарь. Он отметил, что именно из-за распространения этого штамма все больше европейских стран возвращаются к некоторым ограничительным мерам, которые были на первых этапах пандемии.

https://ru.sputnik.md/20210624/moldova-indiyskiy-shtamm-koronavirusa-35231167.html

молдова

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минздрав, молдова