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Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах
Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах
Мотоциклист передвигался по дороге с выключенными фарами, вследствие чего врезался в припаркованное на обочине авто. 21.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Дондюшанах разбился мотоциклист, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).В ведомстве отметили, что ДТП произошло 20 июля в 23.00 в селе Елизаветовка.В результате столкновения водитель упал с мотоцикла и скончался от полученных травм. Девушке медицинская помощь не понадобилась.По факту ДТП открыт уголовный процесс, полиция выясняет все обстоятельства происшедшего.
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Юлия Липовая
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дондюшаны, молдова, происшествия

Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах

12:11 21.07.2021 (обновлено: 12:15 21.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausGirofar
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Мотоциклист передвигался по дороге с выключенными фарами, вследствие чего врезался в припаркованное на обочине авто.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Дондюшанах разбился мотоциклист, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
В ведомстве отметили, что ДТП произошло 20 июля в 23.00 в селе Елизаветовка.

"Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что 26-летний молодой человек вместе с пассажиром, 17-летней девушкой, передвигался по дороге с выключенными фарами. Водитель потерял управление и врезался в авто Dacia Duster, которое было припарковано по правилам на обочине", – говорится в пресс-релизе полиции.

В результате столкновения водитель упал с мотоцикла и скончался от полученных травм. Девушке медицинская помощь не понадобилась.
По факту ДТП открыт уголовный процесс, полиция выясняет все обстоятельства происшедшего.
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