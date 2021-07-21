https://ru.sputnik.md/20210721/foto-mototsiklist-pogib-v-strashnoy-avarii-v-dondyushanakh-42726497.html

Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах

Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах

Мотоциклист передвигался по дороге с выключенными фарами, вследствие чего врезался в припаркованное на обочине авто. 21.07.2021, Sputnik Молдова

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дондюшаны

молдова

происшествия

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Дондюшанах разбился мотоциклист, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).В ведомстве отметили, что ДТП произошло 20 июля в 23.00 в селе Елизаветовка.В результате столкновения водитель упал с мотоцикла и скончался от полученных травм. Девушке медицинская помощь не понадобилась.По факту ДТП открыт уголовный процесс, полиция выясняет все обстоятельства происшедшего.

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дондюшаны, молдова, происшествия