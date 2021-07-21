https://ru.sputnik.md/20210721/foto-mototsiklist-pogib-v-strashnoy-avarii-v-dondyushanakh-42726497.html
Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах
Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах
Мотоциклист передвигался по дороге с выключенными фарами, вследствие чего врезался в припаркованное на обочине авто. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T12:11+0300
2021-07-21T12:11+0300
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дондюшаны
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Дондюшанах разбился мотоциклист, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).В ведомстве отметили, что ДТП произошло 20 июля в 23.00 в селе Елизаветовка.В результате столкновения водитель упал с мотоцикла и скончался от полученных травм. Девушке медицинская помощь не понадобилась.По факту ДТП открыт уголовный процесс, полиция выясняет все обстоятельства происшедшего.
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дондюшаны, молдова, происшествия
Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах
12:11 21.07.2021 (обновлено: 12:15 21.07.2021)
Мотоциклист передвигался по дороге с выключенными фарами, вследствие чего врезался в припаркованное на обочине авто.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Дондюшанах разбился мотоциклист, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
В ведомстве отметили, что ДТП произошло 20 июля в 23.00 в селе Елизаветовка.
"Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что 26-летний молодой человек вместе с пассажиром, 17-летней девушкой, передвигался по дороге с выключенными фарами. Водитель потерял управление и врезался в авто Dacia Duster, которое было припарковано по правилам на обочине", – говорится в пресс-релизе полиции.
В результате столкновения водитель упал с мотоцикла и скончался от полученных травм. Девушке медицинская помощь не понадобилась.
По факту ДТП открыт уголовный процесс, полиция выясняет все обстоятельства происшедшего.