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Где в Кишиневе 21 июля находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 21 июля находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T10:29+0300
2021-07-21T10:29+0300
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КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской примэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в среду:У горожан есть возможность сделать прививку в двух передвижных пунктах до конца июля. Их легко узнать по надписям на внешнем корпусе троллейбуса и автобуса. Эти два мобильных пункта вакцинации начали работать в Кишиневе и его пригородах с 26 мая. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. а с 15 мая до 30 сентября действовал режим чп в области здравоохранения. с 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. в зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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коронавирус в июле 2021, коронавирус

Где в Кишиневе 21 июля находятся мобильные пункты вакцинации

10:29 21.07.2021
0
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу.
КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской примэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в среду:
троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин";
автобус ждет желающих привиться в Гратиештах по улице Штефан чел Маре, 72 возле примэрии.
У горожан есть возможность сделать прививку в двух передвижных пунктах до конца июля. Их легко узнать по надписям на внешнем корпусе троллейбуса и автобуса. Эти два мобильных пункта вакцинации начали работать в Кишиневе и его пригородах с 26 мая.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. а с 15 мая до 30 сентября действовал режим чп в области здравоохранения. с 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. в зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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