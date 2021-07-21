https://ru.sputnik.md/20210721/germaniya-i-ssha-zayavili-o-progresse-po-voprosu-severnogo-potoka---2-42803172.html

Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"

Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T21:52+0300

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2021-07-21T21:52+0300

северный поток

германия

россия

сша

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Позиции Германии и США сближаются благодаря успешным переговорам по "Северному потоку — 2". Стороны заявили об определенном прогрессе, передает РИА Новости. Об этом сообщила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фитц.Ранее западные СМИ сообщали, что США и Германия в ближайшее время могут прийти к общему знаменателю по этой теме."Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер выразил уверенность, что детали переговоров станут известны в ближайшее время"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ru.sputnik.md/20210715/berlin-ne-planiruet-kompensatsii-kiev-za-severnyy-potok-2-35533670.html

https://ru.sputnik.md/20210715/Preemnik-Merkel-Berlinu-nuzhen-Severnyy-potok--2-35528377.html

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северный поток, германия, россия, сша