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Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"
Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T21:52+0300
2021-07-21T21:52+0300
северный поток
германия
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сша
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Позиции Германии и США сближаются благодаря успешным переговорам по "Северному потоку — 2". Стороны заявили об определенном прогрессе, передает РИА Новости. Об этом сообщила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фитц.Ранее западные СМИ сообщали, что США и Германия в ближайшее время могут прийти к общему знаменателю по этой теме."Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер выразил уверенность, что детали переговоров станут известны в ближайшее время"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ru.sputnik.md/20210715/berlin-ne-planiruet-kompensatsii-kiev-za-severnyy-potok-2-35533670.html
https://ru.sputnik.md/20210715/Preemnik-Merkel-Berlinu-nuzhen-Severnyy-potok--2-35528377.html
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северный поток, германия, россия, сша

Германия и США заявили о прогрессе по вопросу "Северного потока - 2"

21:52 21.07.2021
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Позиции Германии и США сближаются благодаря успешным переговорам по "Северному потоку — 2". Стороны заявили об определенном прогрессе, передает РИА Новости. Об этом сообщила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фитц.
Стальные трубы для строительства газопровода Северный поток-2, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
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Ранее западные СМИ сообщали, что США и Германия в ближайшее время могут прийти к общему знаменателю по этой теме.
"Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.
Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер выразил уверенность, что детали переговоров станут известны в ближайшее время
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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