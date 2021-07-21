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https://ru.sputnik.md/20210721/kogda-v-moldove-poyavitsya-pravitelstvo--kalendar-formirovaniya-novoy-vlasti-42849848.html
Когда в Молдове появится правительство — календарь формирования новой власти
Когда в Молдове появится правительство — календарь формирования новой власти
В Молдове нет полномочного правительства с начала 2021 года. Вакуум власти создает немало проблем для страны, особенно с учетом пандемического кризиса и... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T21:16+0300
2021-07-21T21:16+0300
политика
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молдова
правительство
парламент
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала убедительную победу на парламентских выборах 11 июля и вскоре получит возможность самостоятельно назначить правительство. В без пяти минут правящей партии много говорят о необходимости начать работу в кратчайшие сроки. Но прежде новой власти придется пройти все предусмотренные законом процедуры. Sputnik Молдова подготовил дорожную карту, которую вынуждена будет придерживаться партия "Действие и солидарность"Пункт 1. Признание мандатов депутатовВ соответствии с законом, Центральная избирательная комиссия направила в Конституционный суд (КС) отчет об итогах досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года и самый главный документ кампании — протокол о подведении итогов выборов.По закону у Конституционного суда есть пять дней для принятия решения о признании мандатов избранных депутатов, с одной лишь оговоркой, суд должен сначала рассмотреть все жалобы, касающиеся выборов.С момента подачи документов в КС, суд уже отклонил требование партии "Новый исторический выбор" о пересчете голосов и готовится признать мандаты новоиспеченных парламентариев 23 июля.Пункт 2. Учредительное заседание парламентаДля того, чтобы парламент мог считаться окончательно сформированным и правомочным сразу после утверждения результатов выборов Конституционным судом проводится учредительное заседание вновь избранного Парламента. На учредительном заседании вновь избранного Парламента председательствует старейший по возрасту депутат, а затем, после избрания, — Председатель Парламента или один из заместителей Председателя Парламента.На учредительном заседании текущего созыва, как и в 2019 году, председательствовать будет депутат Партии социалистов Эдуард Смирнов, ему в этом году исполняется 82 года.Первым на учредительном заседании выступает председатель Конституционного суда с докладом о результатах выборов парламента и признании мандатов избранных депутатов.Закон не предусматривает четких временных рамок проведения учредительного заседания, кроме одного требования — парламент должен начать работу в месячный срок со дня выборов.Пункт 3. Рабочие органы парламентаС момента проведения учредительного собрания, у депутатов есть десять дней на то, чтобы сформировать парламентские фракции. О создании фракций их лидеры могут объявить уже на учредительном заседании.Следующий пункт повестки учредительного заседания избрание спикера парламента и его заместителей.Председатель парламента избирается на срок полномочий законодательного органа тайным голосованием. Для его избрания достаточно простого большинства избранных депутатов. Для отзыва необходимо либо решение выдвинувшей его фракции либо две трети голосов депутатов.С молдавской экспертной среде существует мнение, что вероятными кандидатами PAS на должность спикера парламента могут быть нынешний глава PAS Игорь Гросу или уже бывший вице спикер парламента, зампред PAS Михай Попшой.Заместители председателя парламента избираются большинством депутатов по предложению председателя. Часто, место одного из заместителей председателя законодательного органа отдают парламентской оппозиции.Как правило, на первом заседании парламента формируется и постоянное бюро, в которое избираются представители всех фракций, пропорционально числу депутатов.Постоянное бюро предлагает парламенту численный и персональный состав постоянных комиссий парламента. Персональный состав постоянных комиссий и председательство в них устанавливается с учетом пропорционального представительства фракций в Парламенте.Пункт 4. Назначение правительстваПосле учредительного заседания парламента, президент может начать процедуру консультаций с фракциями по поводу выдвижения кандидатуры премьер-министра. Понятно, что при наличии в парламенте устойчивого большинства пропрезидентской партии этот этап будет носить формальный характер, но избежать его нельзя.После консультаций с парламентскими фракциями президент вправе выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Наиболее вероятными кандидатами на этот пост на данный момент считаются экс-министр финансов в правительстве Санду Наталья Гаврилица и глава PAS Игорь Гросу. Оба политика уже выдвигались Санду на пост премьер-министра в начале 2020 года.Кандидат на должность премьера в течение 15 календарных дней после выдвижения обращается за вотумом доверия парламента программе деятельности и всему списку Правительства. Учитывая, что подготовка персонального состава и программы правительства уже идет полным ходом, срок между выдвижением кандидатуры и ее утверждением в парламенте может быть минимальным.Парламент, заслушав программу правительства в пленарном заседании выражает вотум доверия правительству большинством голосов избранных депутатов, затем президент своим указом назначает правительство и принимает присягу министров.Правительство исполняет полномочия со дня принесения присяги его членами перед президентом и до даты признания действительными выборов нового парламента. Учитывая наличие в парламенте монобольшинства PAS, у будущего правительства Молдовы есть шанс удержаться в креслах до избрания следующего парламента, что в Молдове случалось лишь однажды. За всю историю независимой Молдовы, от выборов до выборов свой срок отработало только правительство Партии коммунистов под руководством Василе Тарлева, с 2001 по 2005 годы. Партия PAS сейчас в похожих стартовых условиях.Учитывая все существующие законные рамки и процедуры, а также заявления представителей новой власти о намерении сформировать правительство как-можно быстрее, можно ожидать, что новое правительство в Молдове будет сформировано в первую неделю августа. Даже при самом пессимистичном прогнозе, новое правительство сможет приступить к исполнению обязанностей не позднее конца следующего месяца.
https://ru.sputnik.md/20210720/kak-postupyat-mayya-sandu-i-pas-s-genprokuraturoy-42595925.html
https://ru.sputnik.md/20210719/v-cec-utverdili-kolichestvo-mandatov-partiy-voshedshikh-v-parlament-35576919.html
https://ru.sputnik.md/20210714/kogda-i-kak-sostoitsya-pervoe-zasedanie-parlamenta-35513305.html
https://ru.sputnik.md/20210719/tsentrizbirkom-utverdil-itogi-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov-35576497.html
https://ru.sputnik.md/20210720/mozhet-li-pas-izbavit-moldovu-ot-khronicheskoy-kleptokratii-35586041.html
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Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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pas, молдова, правительство, парламент

Когда в Молдове появится правительство — календарь формирования новой власти

21:16 21.07.2021
0
© Sputnik / Rodion ProcaПарламент Parlament
Парламент Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Молдове нет полномочного правительства с начала 2021 года. Вакуум власти создает немало проблем для страны, особенно с учетом пандемического кризиса и непростого экономического положения.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала убедительную победу на парламентских выборах 11 июля и вскоре получит возможность самостоятельно назначить правительство. В без пяти минут правящей партии много говорят о необходимости начать работу в кратчайшие сроки. Но прежде новой власти придется пройти все предусмотренные законом процедуры. Sputnik Молдова подготовил дорожную карту, которую вынуждена будет придерживаться партия "Действие и солидарность"
Пункт 1. Признание мандатов депутатов
В соответствии с законом, Центральная избирательная комиссия направила в Конституционный суд (КС) отчет об итогах досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года и самый главный документ кампании — протокол о подведении итогов выборов.
По закону у Конституционного суда есть пять дней для принятия решения о признании мандатов избранных депутатов, с одной лишь оговоркой, суд должен сначала рассмотреть все жалобы, касающиеся выборов.
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С момента подачи документов в КС, суд уже отклонил требование партии "Новый исторический выбор" о пересчете голосов и готовится признать мандаты новоиспеченных парламентариев 23 июля.
Пункт 2. Учредительное заседание парламента
Для того, чтобы парламент мог считаться окончательно сформированным и правомочным сразу после утверждения результатов выборов Конституционным судом проводится учредительное заседание вновь избранного Парламента. На учредительном заседании вновь избранного Парламента председательствует старейший по возрасту депутат, а затем, после избрания, — Председатель Парламента или один из заместителей Председателя Парламента.
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На учредительном заседании текущего созыва, как и в 2019 году, председательствовать будет депутат Партии социалистов Эдуард Смирнов, ему в этом году исполняется 82 года.
Первым на учредительном заседании выступает председатель Конституционного суда с докладом о результатах выборов парламента и признании мандатов избранных депутатов.
Закон не предусматривает четких временных рамок проведения учредительного заседания, кроме одного требования — парламент должен начать работу в месячный срок со дня выборов.
Пункт 3. Рабочие органы парламента
С момента проведения учредительного собрания, у депутатов есть десять дней на то, чтобы сформировать парламентские фракции. О создании фракций их лидеры могут объявить уже на учредительном заседании.
Следующий пункт повестки учредительного заседания избрание спикера парламента и его заместителей.
Председатель парламента избирается на срок полномочий законодательного органа тайным голосованием. Для его избрания достаточно простого большинства избранных депутатов. Для отзыва необходимо либо решение выдвинувшей его фракции либо две трети голосов депутатов.
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С молдавской экспертной среде существует мнение, что вероятными кандидатами PAS на должность спикера парламента могут быть нынешний глава PAS Игорь Гросу или уже бывший вице спикер парламента, зампред PAS Михай Попшой.
Заместители председателя парламента избираются большинством депутатов по предложению председателя. Часто, место одного из заместителей председателя законодательного органа отдают парламентской оппозиции.
Как правило, на первом заседании парламента формируется и постоянное бюро, в которое избираются представители всех фракций, пропорционально числу депутатов.
Постоянное бюро предлагает парламенту численный и персональный состав постоянных комиссий парламента. Персональный состав постоянных комиссий и председательство в них устанавливается с учетом пропорционального представительства фракций в Парламенте.
Пункт 4. Назначение правительства
После учредительного заседания парламента, президент может начать процедуру консультаций с фракциями по поводу выдвижения кандидатуры премьер-министра. Понятно, что при наличии в парламенте устойчивого большинства пропрезидентской партии этот этап будет носить формальный характер, но избежать его нельзя.
После консультаций с парламентскими фракциями президент вправе выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Наиболее вероятными кандидатами на этот пост на данный момент считаются экс-министр финансов в правительстве Санду Наталья Гаврилица и глава PAS Игорь Гросу. Оба политика уже выдвигались Санду на пост премьер-министра в начале 2020 года.
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Кандидат на должность премьера в течение 15 календарных дней после выдвижения обращается за вотумом доверия парламента программе деятельности и всему списку Правительства. Учитывая, что подготовка персонального состава и программы правительства уже идет полным ходом, срок между выдвижением кандидатуры и ее утверждением в парламенте может быть минимальным.
Парламент, заслушав программу правительства в пленарном заседании выражает вотум доверия правительству большинством голосов избранных депутатов, затем президент своим указом назначает правительство и принимает присягу министров.
Правительство исполняет полномочия со дня принесения присяги его членами перед президентом и до даты признания действительными выборов нового парламента. Учитывая наличие в парламенте монобольшинства PAS, у будущего правительства Молдовы есть шанс удержаться в креслах до избрания следующего парламента, что в Молдове случалось лишь однажды. За всю историю независимой Молдовы, от выборов до выборов свой срок отработало только правительство Партии коммунистов под руководством Василе Тарлева, с 2001 по 2005 годы. Партия PAS сейчас в похожих стартовых условиях.
Может ли PAS избавить Молдову от хронической клептократии - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
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Вчера, 08:30
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Учитывая все существующие законные рамки и процедуры, а также заявления представителей новой власти о намерении сформировать правительство как-можно быстрее, можно ожидать, что новое правительство в Молдове будет сформировано в первую неделю августа. Даже при самом пессимистичном прогнозе, новое правительство сможет приступить к исполнению обязанностей не позднее конца следующего месяца.
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