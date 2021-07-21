https://ru.sputnik.md/20210721/konstitutsionnyy-sud-reshit-sudbu-respublikanskogo-stadiona-v-iyule-42833886.html

Конституционный суд решит судьбу Республиканского стадиона в июле

Конституционный суд решит судьбу Республиканского стадиона в июле

На сайте Конституционного суда появилось объявление о дате рассмотрения конституционности закона от 3 декабря 2020 года об отмене передачи Республиканского... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T17:12+0300

2021-07-21T17:12+0300

2021-07-21T17:17+0300

молдова

политика

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сша

конституционный суд

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Конституционный суд рассмотрит 29 июля обращения депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайбы, депутатов от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Дину Плынгэу и Марии Чобану, фракции Демпартии о контроле конституционности закона об отмене передачи Республиканского стадиона посольству США.Ранее, 20 июня, суд признал недопустимым повторное обращение депутатов Партии социалистов, требовавших признать неконституционным закон 2018 года о передаче Республиканского стадиона правительству США для строительства нового здания посольства.Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева - по улице Тигина, 12 - и занимает площадь 5,1814 гектара.В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с реконструкцией тогда не сложилось, стадион только демонтировали.Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу оппозиционных депутатов приостановил действие этого решения.

https://ru.sputnik.md/20201209/budet-li-respublikanskiy-stadion-territoriey-usa-ili-ostanetsya-moldovoy-32829326.html

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молдова, посольство сша, стадион, сша, конституционный суд