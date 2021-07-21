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Курс валют на четверг — доллар и евро отрываются от лея

Курс валют на четверг — доллар и евро отрываются от лея

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T22:03+0300

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2021-07-21T22:03+0300

экономика

валюта

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 22 июля. Все валюты вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает еще на бан и закрепится на уровне 21,1936 лея.Доллар США поднимется в цене на три бана, преодолеет отметку в 18 леев и остановится на 18,0042 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 22 июля немного прибавит российский рубль, который разместится на уровне 0,2422 лея. Украинская гривна совсем немного прибавит и будет стоить 0,6609 лея. Румынский лей подорожает до 4,3029 в пересчете на национальную валюту.

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2021

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экономика, валюта