https://ru.sputnik.md/20210721/maks-21-pervye-demonstratsionnye-polety-v-nebe-nad-zhukovskim-42751653.html

МАКС-21: первые демонстрационные полеты в небе над Жуковским

МАКС-21: первые демонстрационные полеты в небе над Жуковским

В подмосковном Жуковском во вторник начал работу авиасалон МАКС-21. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T16:00+0300

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россия

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По информации организаторов, в нынешнем году в программе запланирована презентация сразу нескольких военных и гражданских воздушных судов.Показательную летную программу открыл торжественный проход группы из 11 вертолетов. Процессия стартовала с аэродрома Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Три пилота продемонстрировали одиночное маневрирование в небе. Также в полетах были задействованы самолеты Ил-114-300, МС-21-300, МиГ-35 и Су-57. Особое внимание было приковано к многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57. Новейшая разработка обладает сверхзвуковой скоростью (более 2 Махов), сверхманевренностью, малой радиолокационной заметностью, имеет взлетную массу до 18 тонн и улучшенные взлетно-посадочные характеристики за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.XV Международный авиационно-космический салон МАКС проходит 20-25 июля на аэродроме Жуковский в Московской области.МАКС организуют в России с 1993 года, он проводится под патронатом президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России.

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