https://ru.sputnik.md/20210721/mototsiklisty-provotsiruyut-mnogo-dtp-preduprezhdenie-politsii-42745443.html

Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция

Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мотоциклисты на молдавских трассах зачастую не соблюдают правила дорожного движения. 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T14:45+0300

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общество

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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Водители мотоциклов ежедневно подвергают свою жизнь опасности. С начала этого года произошло 98 ДТП с участием мототранспорта: в них погибло девять человек, еще 101 получил травмы. Такую информацию представили в Национальном инспекторате общественного порядка ГИП.Как отметили в инспекторате, в связи с большим количеством нарушений полицейские отправили на специальные парковки 650 мотоциклов.Правоохранители напомнили автолюбителям: перед тем, как сесть за руль мотоцикла, следует получить специальные водительские права. А перед тем как отправляться в путь, необходимо проверить техническое состояние транспорта.Также в инспекторате порекомендовали мотоциклистам не водить на высокой скорости и сохранять внимательность во время движения, носить защитную экипировку и светоотражающую одежду, а также не водить после употребления алкоголя.

https://ru.sputnik.md/20210721/foto-mototsiklist-pogib-v-strashnoy-avarii-v-dondyushanakh-42726497.html

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полиция, молдова, происшествия