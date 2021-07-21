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Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция
Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мотоциклисты на молдавских трассах зачастую не соблюдают правила дорожного движения. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T14:45+0300
2021-07-21T14:45+0300
общество
полиция
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происшествия
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Водители мотоциклов ежедневно подвергают свою жизнь опасности. С начала этого года произошло 98 ДТП с участием мототранспорта: в них погибло девять человек, еще 101 получил травмы. Такую информацию представили в Национальном инспекторате общественного порядка ГИП.Как отметили в инспекторате, в связи с большим количеством нарушений полицейские отправили на специальные парковки 650 мотоциклов.Правоохранители напомнили автолюбителям: перед тем, как сесть за руль мотоцикла, следует получить специальные водительские права. А перед тем как отправляться в путь, необходимо проверить техническое состояние транспорта.Также в инспекторате порекомендовали мотоциклистам не водить на высокой скорости и сохранять внимательность во время движения, носить защитную экипировку и светоотражающую одежду, а также не водить после употребления алкоголя.
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полиция, молдова, происшествия

Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция

14:45 21.07.2021
0
CC0 / Pixabay / raffalel / Мотоцикл
Мотоцикл - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
CC0 / Pixabay / raffalel /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мотоциклисты на молдавских трассах зачастую не соблюдают правила дорожного движения.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Водители мотоциклов ежедневно подвергают свою жизнь опасности. С начала этого года произошло 98 ДТП с участием мототранспорта: в них погибло девять человек, еще 101 получил травмы. Такую информацию представили в Национальном инспекторате общественного порядка ГИП.

"Главные причины этих аварий – пьяное вождение, превышение скорости, неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства", - уточнили в полиции.

Как отметили в инспекторате, в связи с большим количеством нарушений полицейские отправили на специальные парковки 650 мотоциклов.
Правоохранители напомнили автолюбителям: перед тем, как сесть за руль мотоцикла, следует получить специальные водительские права. А перед тем как отправляться в путь, необходимо проверить техническое состояние транспорта.
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Фото: мотоциклист погиб в страшной аварии в Дондюшанах
12:11
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Также в инспекторате порекомендовали мотоциклистам не водить на высокой скорости и сохранять внимательность во время движения, носить защитную экипировку и светоотражающую одежду, а также не водить после употребления алкоголя.
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