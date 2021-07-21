https://ru.sputnik.md/20210721/mototsiklisty-provotsiruyut-mnogo-dtp-preduprezhdenie-politsii-42745443.html
Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция
Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мотоциклисты на молдавских трассах зачастую не соблюдают правила дорожного движения. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T14:45+0300
2021-07-21T14:45+0300
2021-07-21T14:45+0300
общество
полиция
молдова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2985/35/29853546_0:75:1920:1155_1920x0_80_0_0_d08258dcac6ca802f8ed6708655b1f99.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Водители мотоциклов ежедневно подвергают свою жизнь опасности. С начала этого года произошло 98 ДТП с участием мототранспорта: в них погибло девять человек, еще 101 получил травмы. Такую информацию представили в Национальном инспекторате общественного порядка ГИП.Как отметили в инспекторате, в связи с большим количеством нарушений полицейские отправили на специальные парковки 650 мотоциклов.Правоохранители напомнили автолюбителям: перед тем, как сесть за руль мотоцикла, следует получить специальные водительские права. А перед тем как отправляться в путь, необходимо проверить техническое состояние транспорта.Также в инспекторате порекомендовали мотоциклистам не водить на высокой скорости и сохранять внимательность во время движения, носить защитную экипировку и светоотражающую одежду, а также не водить после употребления алкоголя.
https://ru.sputnik.md/20210721/foto-mototsiklist-pogib-v-strashnoy-avarii-v-dondyushanakh-42726497.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2985/35/29853546_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_9dac4a5b9a24b71eebc5ce2966bb6c80.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
полиция, молдова, происшествия
Мотоциклисты провоцируют ДТП: о чем предупреждает полиция
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мотоциклисты на молдавских трассах зачастую не соблюдают правила дорожного движения.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Водители мотоциклов ежедневно подвергают свою жизнь опасности. С начала этого года произошло 98 ДТП с участием мототранспорта: в них погибло девять человек, еще 101 получил травмы. Такую информацию представили в Национальном инспекторате общественного порядка ГИП.
"Главные причины этих аварий – пьяное вождение, превышение скорости, неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства", - уточнили в полиции.
Как отметили в инспекторате, в связи с большим количеством нарушений полицейские отправили на специальные парковки 650 мотоциклов.
Правоохранители напомнили автолюбителям: перед тем, как сесть за руль мотоцикла, следует получить специальные водительские права. А перед тем как отправляться в путь, необходимо проверить техническое состояние транспорта.
Также в инспекторате порекомендовали мотоциклистам не водить на высокой скорости и сохранять внимательность во время движения, носить защитную экипировку и светоотражающую одежду, а также не водить после употребления алкоголя.