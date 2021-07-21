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Невероятно, но факт: цены на горючее снова изменились
Невероятно, но факт: цены на горючее снова изменились
Хорошие новости для автомобилистов: одна из топливных компаний страны снизила стоимость литра бензина на 38 банов. 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T19:41+0300
2021-07-21T19:41+0300
дизель
рост цен на топливо
топливо
экономика
бензин
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КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Одна из крупнейших сетей автозаправочных станций в Молдове снизила в среду стоимость литра отпускаемого на АЗС бензина на 38 банов, до 19 леев 96 банов.Дизельное топливо, которое долгое время было дефицитным на многих бензозаправках страны, стоит сейчас на 30 банов за литр меньше, то есть 16 леев 19 банов.Сжиженный газ стал дешевле на 1,13 лея, до 10,61 лея за литр.Напомним, что с начала недели стоимость горючего повышалась три дня подряд.Увеличение торговой надбавкиВ пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки — до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, а для сжиженного газа — с 451,58 до 602,11 лея за тонну.Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.Новая методологияНапомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
https://ru.sputnik.md/20210710/voditeli-v-panike-na-nekotorykh-azs-defitsit-solyarki-chto-zayavili-anre-35434569.html
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Алина Мунтяну
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дизель, рост цен на топливо, топливо, бензин

Невероятно, но факт: цены на горючее снова изменились

19:41 21.07.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariБензокалонка
Бензокалонка - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
Все материалы
Хорошие новости для автомобилистов: одна из топливных компаний страны снизила стоимость литра бензина на 38 банов.
КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Одна из крупнейших сетей автозаправочных станций в Молдове снизила в среду стоимость литра отпускаемого на АЗС бензина на 38 банов, до 19 леев 96 банов.
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10 июля, 12:34
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Дизельное топливо, которое долгое время было дефицитным на многих бензозаправках страны, стоит сейчас на 30 банов за литр меньше, то есть 16 леев 19 банов.
Сжиженный газ стал дешевле на 1,13 лея, до 10,61 лея за литр.
Напомним, что с начала недели стоимость горючего повышалась три дня подряд.

Увеличение торговой надбавки

В пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки — до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, а для сжиженного газа — с 451,58 до 602,11 лея за тонну.
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Вчера, 12:43
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Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.
В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.
В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.

Новая методология

Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.
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19 июля, 13:15
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Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.
Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
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