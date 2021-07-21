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Переболевшим COVID-19 с осложнениями предоставят медицинскую реабилитацию
Переболевшим COVID-19 с осложнениями предоставят медицинскую реабилитацию
В случае серьезного осложнения после перенесенного коронавируса граждане смогут обратиться за получением путевки в санаторий. Но это будет возможно лишь в... 21.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-21T18:38+0300
2021-07-21T18:38+0300
санаторий
здоровье
национальная касса социального страхования
коронавирус
молдова
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КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Граждане, страдающие пневмофиброзом вследствие перенесенного COVID-19, могут получить путевки на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС). По информации учреждения, такая возможность будет у пациентов в первые девять месяцев после перенесенной инфекции. При этом, как уточнили в НКСС, путевки будут предоставляться без очереди, даже если человек недавно лечился в санатории.По данным НКСС, физические лица могут подать заявление на получение путевки в национальную или территориальную кассу соцстрахования по месту жительства.Застрахованные лица могут обратиться за путевкой по основному месту работы.
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санаторий, здоровье, национальная касса социального страхования, молдова

Переболевшим COVID-19 с осложнениями предоставят медицинскую реабилитацию

18:38 21.07.2021
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© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкЛежаки у бассейна санатория "Знание" в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В случае серьезного осложнения после перенесенного коронавируса граждане смогут обратиться за получением путевки в санаторий. Но это будет возможно лишь в первые девять месяцев после перенесенного вируса.
КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Граждане, страдающие пневмофиброзом вследствие перенесенного COVID-19, могут получить путевки на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС).
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По информации учреждения, такая возможность будет у пациентов в первые девять месяцев после перенесенной инфекции. При этом, как уточнили в НКСС, путевки будут предоставляться без очереди, даже если человек недавно лечился в санатории.

"Путевки на санаторно-курортное лечение можно получить на основании отправления-выписки (форма №027/е) из истории болезни стационарного пациента (форма №003/е-2012) или медицинской карты амбулаторного больного (форма №025/е)", - объяснили в ведомстве.

По данным НКСС, физические лица могут подать заявление на получение путевки в национальную или территориальную кассу соцстрахования по месту жительства.
Застрахованные лица могут обратиться за путевкой по основному месту работы.
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