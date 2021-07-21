https://ru.sputnik.md/20210721/perebolevshim-covid-19-s-oslozhneniyami-predostavyat-meditsinskuyu-reabilitatsiyu-42841642.html

Переболевшим COVID-19 с осложнениями предоставят медицинскую реабилитацию

Переболевшим COVID-19 с осложнениями предоставят медицинскую реабилитацию

В случае серьезного осложнения после перенесенного коронавируса граждане смогут обратиться за получением путевки в санаторий. Но это будет возможно лишь в... 21.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-21T18:38+0300

2021-07-21T18:38+0300

2021-07-21T18:38+0300

санаторий

здоровье

национальная касса социального страхования

коронавирус

молдова

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КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Граждане, страдающие пневмофиброзом вследствие перенесенного COVID-19, могут получить путевки на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС). По информации учреждения, такая возможность будет у пациентов в первые девять месяцев после перенесенной инфекции. При этом, как уточнили в НКСС, путевки будут предоставляться без очереди, даже если человек недавно лечился в санатории.По данным НКСС, физические лица могут подать заявление на получение путевки в национальную или территориальную кассу соцстрахования по месту жительства.Застрахованные лица могут обратиться за путевкой по основному месту работы.

https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-budet-deystvitelen-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-42802550.html

молдова

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

санаторий, здоровье, национальная касса социального страхования, молдова